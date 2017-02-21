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Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teknolojik destek
21.02.2017 19:44:35

Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teknolojik destek

Muğla'da 'EML'miz Geleceğin Yıldızı' projesi kapsamında Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla teknoloji laboratuvarları yenilendi. Proje kapsamında yenilenen laboratuvar her yıl ortalama 30 öğrencinin tam donanımlı eğitim almasına katkı sağlayacak.

Muğla'da "EML'miz Geleceğin Yıldızı" projesi kapsamında Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla teknoloji laboratuvarları yenilendi. Proje kapsamında yenilenen laboratuvar her yıl ortalama 30 öğrencinin tam donanımlı eğitim almasına katkı sağlayacak.

Proje kapsamında yenilenen Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi teknoloji laboratuvarları açılış törenine Muğla Valisi Amir Çiçek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kamu kurum amirleri, okul yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Muğla Valisi Amir Çiçek ve Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın konuşma yaptığı törende kürsüye gelerek projenin detayları hakkında bilgi veren Eğitim Koordinatörü Raşit Uzunoğlu; "Türkiye'de eğitimi destekleyen pek çok uzun soluklu projeye imza atan firmamız, yeni sosyal sorumluluk projesi 'EML'miz Geleceğin Yıldızı' kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlarını yeniliyor ve gerekli ekipmanlarla donatıyor. Bugüne kadar toplam 25 okulun laboratuvarı yenilenen 'EML'miz Geleceğin Yıldızı' projesi kapsamında toplam 31 farklı laboratuvar yeniden yapılandırılacak" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından laboratuvarın açılış töreni kurdele kesimi ile son buldu.
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