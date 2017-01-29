30.01.2017 00:35:46

Milas Kaymakamı Arslan'dan Kargıcak'a ziyaret

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaymakam Eren Arslan mahalleleri tanımak, sorunları mahallinde bizzat tespit etmek, vatandaşlarla buluşmak üzere başlattığı mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

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Muğla'nın Milas ilçesinde Kaymakam Eren Arslan mahalleleri tanımak, sorunları mahallinde bizzat tespit etmek, vatandaşlarla buluşmak üzere başlattığı mahalle ziyaretlerine devam ediyor.Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın bu haftaki ziyaret adresi Kargıcak Mahallesi, antik Labranda Kenti ve antik Karia yolu oldu.Kargıcak Mahallesi ziyaretinde Kaymakam Arslan'a İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Ergun Kırova, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve kaymakamlık çalışanları eşlik etti.Kaymakam Arslan'ı Kargıcak Mahallesi'nde mahalle muhtarı İsmail Demir ve vatandaşlar karşıladı. Burada mahalle muhtarlığına geçen Arslan vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.Arslan, mahallenin ana geçim kaynağı olan zeytincilik hakkında vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Halkalı leke hastalığı ile mücadele edilmesi ve zeytin veriminin arttırılması için İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi. Vatandaşlardan gelen sokak aydınlatmalarının faal hale getirilmesi şeklindeki talep için ise sorunun en kısa zamanda çözüleceğini söyledi.Muhtarlık ziyaretinin ardından 93 yaşındaki Fatma Akyer adlı vatandaşı ziyaret eden Kaymakam Arslan, Akyer'in sorunlarını dinleyerek çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.Arslan daha sonra arkeolojik kurtarma çalışmaları devam eden antik Labranda Kentine geçerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Milas Müze Müdürlüğü yetkililerinden antik kent ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Antik Karia yolunda da bir dizi incelemede bulunan Kaymakam Arslan antik yolla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra mahalleden ayrıldı.