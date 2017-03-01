01.03.2017 13:31:41

Milas'ın 115 mahallesinde elektrikler kesilecek

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 Mart 2017 Pazar günü ilçe merkezi ve 115 mahallede saat 08.30-14.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

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Muğla'nın Milas ilçesinde 5 Mart 2017 Pazar günü ilçe merkezi ve 115 mahallede saat 08.30-14.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.Yapılan açıklamaya göre, TEİAŞ 21. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Muğla İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü Milas Trafo Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel bakım çalışmaları nedeniyle 5 Mart 2017 Pazar günü, 08.30 - 14.30 saatleri arasında Milas ilçe merkezi, Güllük, Çamiçi, Beçin, Selimiye'nin yer aldığı toplam 115 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.YEAŞ Yeniköy Termik Santrali'nden beslenen Ören, Bayır, Gürceğiz, Akçakaya, Çakıralan, Dereköy, Pinar, Sekköy, Hüsamlar, Çamlıca, Kalem, Alatepe, Kultak, Çökertme, Gökbel, Bozalan, Yoğunoluk, Türkevleri mahalleleri kesintiden etkilenmeyecek.Elektrik verilemeyecek yerleşim merkezlerindeki kendi tesislerinde bakım planlayan ilgililerin güvenlik önlemlerini almaları gerektiğine dikkat çekilerek, diğer yandan TEİAŞ çalışmasının önceden tamamlanması halinde elektrik enerjisinin daha erken verilebileceği ifade edilerek, durumun ilgililerce dikkate alınması konusunda uyarıda bulunuldu.