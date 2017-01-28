28.01.2017 12:26:28

Milas'ı Tedirgin Eden Hırsız Tutuklandı

Muğla Milas'ta 7 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanarak hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla Milas'ta 7 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanarak hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Milas'ta 7 ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Güvenlik kameraları sayesinde yakayı ele veren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre; ilçedeki Emek ve Gümüşlük mahallelerindeki evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından araştırma başlatan Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin kimlik tespiti için görüntüleri çevre il ve ilçelerdeki polis ekipleriyle paylaştı. Görüntülerde yer alan ve birden fazla hırsızlık olayından kaydı bulunan M.A. , yapılan araştırma neticesinde Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen zanlı M.A., hırsızlık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık olayıyla ilgili kimliği tespit edilen diğer iki şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı öğrenildi.