18.02.2017 16:19:09

Milas Bodrum karayolunda otomobil takla attı; 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak takla atan otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak takla atan otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.Milas'tan Bodrum'a doğru seyir halinde bulunan Emre S. idaresindeki 48 LB 033 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Milas - Bodrum karayolu üzerinde Karakaya Mevkii araç muayene istasyonu yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.Otomobil içerisinde bulunan sürücü Emre S. ile aynı araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.