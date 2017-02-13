13.02.2017 15:23:59

Milas Belediyespor şampiyonluk yolunda engelleri aşıyor

İkinci Voleybol Ligi Büyük Erkekler Grubu'nda Muğla'yı ve Milas'ı temsil eden Milas Belediyespor voleybol takımı birinci lig yolunda kayıp vermeden yürüyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçı kazanan Milas Belediyespor Antalya Manavgat takımını da yenerek seri galibiyetlerinin sayısını altıya çıkardı.

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İkinci Voleybol Ligi Büyük Erkekler Grubu'nda Muğla'yı ve Milas'ı temsil eden Milas Belediyespor voleybol takımı birinci lig yolunda kayıp vermeden yürüyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçı kazanan Milas Belediyespor Antalya Manavgat takımını da yenerek seri galibiyetlerinin sayısını altıya çıkardı.Grubunda lider Seydikemer Belediyespor'un ardında lig ikincisi olan Milas Belediyespor içte ve dışta oynadığı tüm maçları kazanmaya ve puanları toplamaya devam ediyor.12 Şubat Pazar günü Antalya Manavgat Bahçeşehir Koleji ile Milas'ta karşılaşan Milas Belediyespor Voleybol Takımı taraftarlarının büyük desteği ile karşılaşmadan 3-0'lık bir galibiyetle ayrılarak Birinci Lig yolundaki Play Off maçları için emin adımlarla ilerliyor.Galibiyet Sevincini PaylaştılarMaçı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran Milas Belediyespor haklı galibiyetini her zaman olduğu gibi yine taraftarları ile paylaştı.Protokol tribünlerdeydiKarşılaşmayı izlemeye gelen CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı ve Milas Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Tokat CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, Milas CHP İlçe Başkanı Suat Özcan Milas Belediyesi ve meclis üyeleri karşılaşma sonrasında tribünlerden salona inerek takımın tüm sporcularını ve antrenörlerini galibiyet için kutladılar.