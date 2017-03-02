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Milas 8. Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı
02.03.2017 18:18:53

Milas 8. Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 2-5 Mart tarihleri arasında 8'incisi gerçekleşen Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün törenle açıldı. Fuarda bu yıl 204 firma yer alıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 2-5 Mart tarihleri arasında 8'incisi gerçekleşen Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün törenle açıldı. Fuarda bu yıl 204 firma yer alıyor.

Bu yıl Milas'ta 8'incisi gerçekleştirilen Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün TARİŞ 152 No'lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'ne ait çırçır fabrikasında düzenlenen törenle açıldı.

Fuarın açılışı törenine CHP Muğla Milletvekilleri Av. Akın Üstündağ, Prof. Dr. Nurettin Demir, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla Valisi Amir Çiçek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kurumların il ilçe yöneticileri, siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşması Expolink Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Erdoğan katılımcılara hoş geldiniz diyerek şunları söyledi: "İlkler her zaman zor olur. Bu fuar gerçekten Türkiye'de söz sahibi, büyük illerde yapılan büyük fuarların yanında bölgesel fuar olarak ilçede yapılmasına rağmen çok ses getiren bir fuar. Bu fuar sahip çıkanların el emeği göz nurları ve alın terleriyle gerçekleşiyor. Bu yıl fuarımıza 204 firma katıldı. Her geçen yıl firma ve ziyaretçi sayısı artıyor. Fuar alanımızda genişleyecek yer kalmadı. Bir sonraki fuarda yine firmalara Aralık ayından itibaren 'yerimiz yok' demek zorunda kalacağız. Daha önceki fuar açılışlarında da ifade edildiği üzere Milas'ın bir fuar alanı ihtiyacı var. Bunun için yapılacak tüm çalışmalara gerek Expolink Fuarcılık, gerekse Avrasya Fuar Yapımcıları Derneği olarak teknik destek verip katkı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz şehri ve ili yöneten bu sektöre de gönül verenlerden bu konuda çok acil şiddetli bir adım bekliyoruz. İnşallah kısa sürede böyle bir adım atılır ve belki bir sonraki değil ama ondan sonraki furyamız yeni fuar alanında olur. Bu fuarımızdan üç gün sonra da yani 9 Mart'ta Güney Ege Yapı Dekorasyon ve Peyzaj Fuarı gerçekleşecek. Bu fuarımıza da ilgi son derece iyi. Bizim ilk fuarımızdaki ilgiye yakın bir ilgi var. Başka sektörleri kapsayan fuarları da yapmayı düşünüyoruz. Özellikle Milas - Bodrum Havalimanı'na yakın bir yerde bir fuar alanı veya fuar ve kongre merkezinin yapılacak olması, hem Milas'a hem de Bodrum'a katkı sağlayacak. Kış kongreleri turizmine hizmet eden Antalya gibi Bodrum'da hizmet edebilir, pay sahibi olabilir. Bu bölgeye fuar alanı yakışacak diye düşünüyorum."

Expolink Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından bugüne kadar Milas'ta yapılan fuarlarda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerine birer teşekkür plaketi taktim etti.

Plaket töreninin ardından sahneye gelen Muğla Valisi Amir Çiçek bugünün yağmurlu, bereketli ve güzel bir gün olduğunu belirterek, "Bu yıl Milas'ta 8'incisi gerçekleştirilen Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Fuarımız tüm katılımcılara ve siz vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Milas'ın fuar alanı sorununu ortak akılla çözeceğiz" dedi.

Vali Çiçek'in yaptığı konuşmanın ardından fuarın açılış kurdelesi protokol tarafından kesilmesiyle katılımcılar daha sonra fuarda yer alan stantları ziyaret etti.
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