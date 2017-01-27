27.01.2017 10:18:23

Mikro krediyle kurduğu iş yeri küle döndü

Elazığ'da fiziksel engelli Zekiye Yüksel'in hayalleri, 5 yıl önce bin TL'lik mikro kredi alarak açtığı tuhafiye dükkanında çıkan yangında kül oldu.

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Elazığ'da fiziksel engelli Zekiye Yüksel'in hayalleri, 5 yıl önce bin TL'lik mikro kredi alarak açtığı tuhafiye dükkanında çıkan yangında kül oldu.Elazığ'da annesiyle birlikte yaşayan fiziksel engelli Zekiye Yüksel (30), 5 yıl önce mikro kredi alarak, tuhafiye dükkanı açtı. İş yerinde terzilik de yapan Yüksel, işlerini büyüttü. Ancak Yüksel'in iş yerinde çıkan yangın, hem hayallerini hem de emeklerini küle çevirdi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, yaklaşık 50 bin TL'lik zarar oluştu.Tuhafiyecilikle birlikte iş yerine aldığı dikiş makineleriyle terzilik de yaptığını anlatan Yüksel, "İşlerim iyi gidiyordu. 'Yavaş yavaş borçlarımı öderim' dedim. Daha sonra babamdan kalan maaş üzerine de kredi çektim ve işlerimi daha da geliştirdim. Ürünler alarak dükkana koydum. 3 gün önce de 15 bin lira değerinde ürün almıştım. Salı günü saat 19.00 gibi bana dükkanımdan dumanlar çıktığına ilişkin haber geldi. Geldiğimde dumanları gördüm. Tüm yatırımım yok oldu" dedi."Ayakta durmayı başarırım"Hayatındaki tüm engellere rağmen böyle bir iş yeri açtığını aktaran Yüksel, "'İnsanın canına geleceğine malına gelsin' diyorlar. Doğru ama ben bu halde iş yerimi kurdum ama yine geriye düştüm. Yetkililerden bana destek olmalarını istiyorum. En azından kendi borcumu karşılayacak kadar bana yardım etsinler. Ben yine ayakta durmayı başarır ve yaparım. Her şeye sıfırdan borçla başladım. 50 bin liradan fazla zararım var. Hiçbir şey kullanılmıyor. Kullanılan ürünler de zaten su ve is içerisinde. Dükkanı nasıl yaptıracağım, toptancılara borçlarımı nasıl ödeyeceğim. Yangından sonra doğru düzgün uyuyamıyorum. Hiç borcum olmasa, kendi sermayem olsa veya dükkan kira olmasaydı 'Benim malım' der, 'Bir şey olmaz' derdim. Ama borç farklı oluyor. Onlar da kolay kazanmıyor. Ben sonuçta herkesin borcunu ödemek istiyorum" diye konuştu.Yaşlı annesinden başka kimsesinin olmadığını dile getiren Yüksel, babasından kalan maaşın olduğunu ancak 630 TL ev kirası ödediklerini ve kredi çektiği için zor durumda kaldıklarını kaydetti.