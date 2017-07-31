31.07.2017 20:58:12

Mike Pence Gürcistan'da

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tiflis'e geldi.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Pence, Tiflis Uluslararası Havaalanı'nda Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ve ABD Büyükelçisi Jan Kelly tarafından karşılandı. Pence, ilerleyen saatlerde Başbakan Kvirikaşvili'nin katılımıyla Amerikan delegasyonu için düzenlenen akşam yemeğine katılacak.



Pence, Gürcistan ziyareti çerçevesinde salı günü Başbakan Kvirikaşvili ile ikili görüşmesinin ardından Milletler Hareketi, Avrupa Gürcüsü, Serbest Demokratlar Hareketi gibi muhalefet partilerinin liderleriyle bir araya gelecek.





