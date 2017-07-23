23.07.2017 15:55:54

Mihraç Ural'ın yardımcısı ağır yaralandı

Esed rejiminin destekçisi olan ve Reyhanlı ile Banyas katliamlarını düzenleyen teröristlerden Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Attarabulsi Halep'te vurularak ağır yaralandı.

Muhalif Ebu Amara Tugayı'nın Halep-Aziziye mahallesinde düzenlediği özel operasyonla vurulan Cemal Attarabulsi ağır yaralandı. Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Cemal Attarabulsi, Mukave Suriye'de terör örgütü üst düzey yöneticisi olarak muhaliflere karşı savaşıyordu.

Bazı kaynaklar ise Cemal Attarabulsi'nin öldürüldüğünü iddia etti.

Türkmen Dağı işgalinde aktif rol oynayan teröristin son dönem Halep'te Mukaveme Suriye temsilcisi olarak görev yaptığı bildiriliyor.