09.05.2017 23:45:57

Migros, 907 milyon TL konsolide net kar açıkladı

Migros Ticaret AŞ, yılın ilk çeyreğinde bağlı ortaklık edinim karı dahil 907 milyon TL konsolide net kar açıkladığını duyurdu.

Migros'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, şirket 1 Mart tarihinde Tesco Kipa hisselerinin yüzde 95,5'ini devraldı ve Tesco Kipa finansal sonuçlarını bu tarihten itibaren konsolide etmeye başladı.

Kipa'nın devralınması nedeniyle, Migros birinci çeyrekte bağlı ortaklık edinim karı kaydetti ve Migros'un öz kaynakları artış gösterdi. Migros, yılın ilk çeyreğinde bağlı ortaklık edinim karı dahil 907 milyon TL konsolide net kar açıkladı.

Birinci çeyrekte, Kipa'nın bir aylık satışları dahil Migros'un konsolide satışları yüzde 29,1 arttı ve 3.114 milyon TL'ye ulaştı. Güçlü satış büyümesi tüm formatlarda görüldü. Kipa'nın satışlara olan katkısı hariç tutulduğunda dahi, Migros, birinci çeyrekte Nielsen'e göre, hem organize FMCG'de (hızlı tüketim ürünleri) hem de toplam FMCG'de pazar payını artırdı.

Şirketin yılın ilk çeyreğinde konsolide brüt karı yüzde 23,9 artarak 817 milyon TL'ye ulaştı ve Kipa etkisine rağmen brüt kar marjı yüzde 26,2 oldu.

Şirketin birinci çeyrekte konsolide VAFÖK'ü 156 milyon TL'ye ulaştı ve VAFÖK marjı yüzde 5 ile şirketin Kipa dahil yılın tamamı için hedeflediği yüzde 5 - 5,5 bandında gerçekleşti. Kira öncesi VAFÖK'ü ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarken, kira öncesi VAFÖK marjı yüzde 10,2 oldu.

Verilen bilgiye göre Kipa'nın satın alma değeri katkısının yılın sonuna doğru görülmeye başlanması ve tam anlamıyla tüm sinerjilerin ise 2-3 yıl içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.