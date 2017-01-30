30.01.2017 16:05:21

Midilli'de bir haftada üçüncü sığınmacı öldü

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında Pakistan uyruklu bir sığınmacının hayatını kaybetmesiyle son bir haftada kampta ölen sığınmacı sayısı üçe yükseldi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında bir sığınmacı daha hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 20 yaşında olduğu tahmin edilen Pakistan uyruklu göçmen, Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında ölü bulundu.

Böylece, bir hafta içinde kampta ölen sığınmacı sayısı üçe yükseldi.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan sığınmacının çadırdaki sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtiliyor.

Söz konusu kampta, geçen salı Mısır uyruklu 22 yaşındaki bir genç, cumartesi günü de 45 yaşındaki bir Suriyeli sığınmacı çadırında ölü bulunmuştu.

Daha önce art arda yaşanan can kayıplarını araştırmak üzere adli tıp uzmanlarının adaya gönderildiği açıklanmıştı.

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