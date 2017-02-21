21.02.2017 12:58:00

Midesinde eroin çıkan zanlı tutuklandı

Yozgat'ta midesinde 1 kilo 37 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Afgan uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yozgat'ta midesinde 1 kilo 37 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Afgan uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yozgat Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde üzerinde 7 paket uyuşturucu ile yakalanan ve daha sonra midesinde 61 paket prezervatife preslenmiş 1 kilo 37 gram eroin taşıdığı tespit edilen Afgan uyruklu A.S., dün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.