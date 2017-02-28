28.02.2017 16:13:42

MİDDER'den 28 Şubat açıklaması

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Genel Başkanı Serhat Çağ, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat post-modern darbesi hakkında açıklamalarda bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Genel Başkanı Serhat Çağ, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat post-modern darbesi hakkında açıklamalarda bulundu.28 Şubat post-modern darbesi hakkında açıklamada bulunan MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, "28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının üzerinden yirmi yıl geçti. 28 Şubat'ın hafızalardan çıkmayan olaylarından birine, tankların kent merkezinden geçişine tanıklık eden Sincan, 15 Temmuz'da bu kez FETÖ'cü subayların halkın üzerine sürmeye kalkıştığı tanklarıyla karşı karşıya kaldı. 28 Şubat sürecinde demokrasiyi kurtarma bahanesiyle demokrasi katledilmiş, toplum kamplara bölünmeye çalışılmıştır, askeri ve sivil bürokrasi, medya ve iş dünyası sözde irtica tehlikesine karşı el ele vermiş, milletin işbaşına getirdiği iktidara karşı direnişe geçmiş ve iktidarı değiştirmiştir. 28 Şubat'ta Sincan'da yaşananların bir benzeri 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerlerle yapılmaya kalkışıldı. 28 Şubat'ta tanklar Sincan'a yürümüştü, 15 Temmuz'da da Sincanlılar tankların üstüne yürüdü. Bizler, bu süre zarfında haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadele eden milyonların sesi olma gayretinden hiç vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Yaşananların hafızası olma misyonunu üstlendik. Milletin oyuyla oluşan iradeyi yok sayan ve aşağılayan, millet mensubiyetini ayaklar altına alan yaklaşımı da kınıyoruz" dedi.Ayrıca son günlerde gündemde yer alan 'Karargah Rahatsız' haberine değinen Başkan Çağ, "Herkes haddini bilmeli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile millet sizi 'FETÖ Silahlı Kuvvetleri' olmaktan kurtardı. Bir koalisyon oluşturulmuş ve 28 Şubat'ta olduğu gibi ortalık karıştırılmaya çalışılıyor. Bu millete güvenmeyi öğrenin artık. Bu millet, darbe tehditlerine pabuç bırakmaz!" şeklinde tepkisini ortaya koydu.