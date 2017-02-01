01.02.2017 17:58:48

MHP Selendi İlçe Başkanlığına Niyazi Atalay getirildi

MHP Genel Merkezi tarafından Selendi İlçe Başkanlığına Niyazi Atalay'ın getirildiği öğrenildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

MHP Genel Merkezi tarafından Selendi İlçe Başkanlığına Niyazi Atalay'ın getirildiği öğrenildi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasıyla MHP Manisa İl Başkanlığına gönderilen yazıya istinaden Selendi İlçe Başkanlığına atanan Niyazi Atalay'ın 2 Şubat (yarın) tarihinde İl Başkanlığında mazbatasını alarak göreve başlayacağı öğrenildi.MHP Selendi İlçe Başkanlığına getirilen 51 yaşındaki Niyazi Atalay 2009-2014 yılları arasında Manisa İl Genel Meclisi üyeliğinde bulunmuştu.Görevden alınan eski başkan Salim Çıplak ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İl Başkanlığının açıklamasıyla yeni ilçe Başkanı atandığını duyduk ancak bana herhangi bir yazı gelmedi. Yeni arkadaşımıza görevinden başarılar diliyorum. Biz her zaman biriz, beraberiz çünkü biz ülkücüyüz ve güçlüyüz. Allah yardımcıları olsun." dedi.