11.02.2017 13:13:40

MHP referandum kampına giriyor

Milliyetçi Hareket Partisi referandumda izleyeceği stratejiyi ve kampanyasının ayrıntılarını tüm yönetim kademeleri ve milletvekilleriyle ele almak üzere Konya’da iki gün sürecek bir toplantı düzenliyor.

Aljazeera'dan Gonca Şenay'ın haberine göre, Başkanlık sisteminin referanduma götürülmesi için hazırlanan metinde imzası bulunan iki partiden biri Milliyetçi Hareket Partisi. 15 Temmuz darbe girişimine kadar içindeki muhalefet hareketinin tartışıldığı MHP'de, bu referendum sürecinde tabanın nasıl hareket edeceği önemli bir tartışma konusu. Tabanın kararında partinin izleyeceği kampanya etkili olacak.

Kampanya konuşulacak

İşte bu kampanyanın ayrıntılarına son şeklini vermek için MHP'nin yönetim kurulları ve milletvekilleri Konya'da iki gün sürecek parti toplantısında bir araya geliyor. Toplantıda çeşitli illere ilişkin sunumlar yapılacak. Kampanya stratejsi ve MHP tabanının hassasiyetleri de ele alınacak. Bu hassasiyetler izlenecek stratejinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı konusunda belirleyici olacağı için önemli.

Toplantı öncesinde gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kampanyada kullanılacak sloganlardan birinin “Bu ülke için bir yeminimiz vardır, vazgeçilmez. Onun için evet” olduğunu açıklamıştı.

Muhalifler katılmıyor

Toplantının ikinci ve son gününde MHP Genel Başkanı'nın bir basın toplantısı yapması bekleniyor. MHP Genel Başkanı, Perşembe akşamı gazetecilere hayır oyu vereceğini açıklayan muhalif isimlerin kampa katılmayacağını söylemişti.

Kullanılacak söyleme ilişkin de ipuçları veren MHP lideri, AK Parti ile birlikte kampanya yürütülmeyeceğini ancak çelişkili durumlar yaşanmaması için ağız birliği içinde olunması gerektiğini söyledi. Bahçeli ayrıca kampanya sürecinde kendisinin de mitingler yapacağını, “Biz gidip ‘evet' i anlatmazsak kimse ‘evet' demez. Karar verdiğin bir şeyi yapacaksın.” sözleriyle anlattı.

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