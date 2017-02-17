17.02.2017 13:26:10

MHP referandum için sahaya iniyor

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş referandumu için 19 Şubat tarihinden itibaren sahaya inerek 'evet' çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

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MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş referandumu için 19 Şubat tarihinden itibaren sahaya inerek 'evet' çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında referandum süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş referandumu için dik duruşlarından taviz vermediklerini belirten Yılmaz, "Bizler de MHP olarak 19 ilçe teşkilatımızla birlikte ilimizi karış karış gezecek, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacak ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda referandum için hemşehrilerimizin desteğini almaya çalışacağız" dedi.19 Şubat Pazar günü saat 12'de TESK Otel'de düzenleyecekleri toplantının ardından referandum çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Yılmaz, "Bize gönlü kırılan arkadaşlarımız olabilir, MHP'ye farklı konularda tavır almış arkadaşlarımız olabilir. Ama ülkenin bütünlüğü, Türk milletinin refahı ve ülkedeki bölünmeyi engellemek için hep beraber halkımıza gidelim, halkımızı kucaklayalım" dedi."MHP'yi dışarıdan kuşatmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz"MHP'yi içten bölmeye çalışan bir kesimin olduğunu da vurgulayan MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, bu bölme çalışmalarına asla fırsat vermeyeceklerini belirtti. Yılmaz, şöyle konuştu: "7 Haziran 2016 seçimleri sonrası MHP Genel Başkanı üzerinde milletvekili sıralarında olmamış, o gün MHP'yi hainlikle suçlayan bir kesim kongre rüzgarı estirmeye başladı. MHP 48 yıllık tarihi boyunca sadece 3 kere olağanüstü kongre yapmıştır. Biz dedik ki; MHP'de kongre olmalı ama MHP kimliği ile olmalı. Ama o arkadaşlarımız sayın genel başkanımız ve MHP üzerindeki o rüzgarı farklı bir yöne çevirmeye çalıştılar ve 1 Kasım'da 80 milletvekiline sahip olan MHP 40 milletvekiline düştü. O gün telefonları kapatıp ben MHP'ye oy vermedim diyen genel başkan adaylarından bir şahıs bugün TV tutup hayır'cı politikaları başlattığını görüyoruz. Bir şahısta eline Türk bayrağı almış gösteriyor. Biz 13 yaşımızda Ülkü Ocaklarında bayrağa elimizi basarak bu ülke için yemin ettik. Biz bayrağı elimize daha dün almadık. Ömrümüzü ve kanımızı Türk bayrağına verdik. Bu bölünmenin MHP Genel Başkanına olan tavırdan dolayı olduğunu düşünüyoruz. MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'dir. Kongremiz 2018'in Mart'ındadır. O güne kadar biz genel başkanımızın emrindeyiz. Bugün Devlet bey çıkıp 'Ben hayırcı'yım' desin, inanın onlar evet'çi olur. 1 Kasım'dan sonra MHP ve genel başkanını dışarıdan kuşatmaya çalışan insanlara biz bu partiyi teslim etmeyeceğiz."