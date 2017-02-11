11.02.2017 19:12:46

MHP'nin referandum sloganı belli oldu

Buna göre slogan şu olacak: 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez!'

MHP'nin Konya'daki toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "MHP sahada 'Evet' kampanyasını yürütecek. Öncelikle kendi teşkilatlarından başlayacak ve süreç içinde vatandaşa, kamuoyuna açılarak çalışmalarını devam ettirecek. Sloganımız belli oldu: Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez" dedi.

Karakaya şunları söyledi:

"Vatan, millet, bayrak ve Türklüğün bekası için 'Evet' diyoruz. Bu söylemle vatandaşın karşısına çıktığımızda bunu daha anlaşılır hale getirerek teşkilatlarımızla çalışma yapacağız. Eğiticilerin eğitimini yapacağız. Teşkilatlarımız sahaya inecek."

HAYIR DİYECEK MHP'Lİ VEKİLLER

Gazetecilerin referandumda 'Hayır' oyu vereceklerini açıklayan MHP'li milletvekillerine ilişkin sorusu üzerine Karakaya, "MHP'nin bazı milletvekillerinin, tamamen parti disiplini dışında hareket ederek başka partilerle bir araya gelmesi, hatta arayış içine girmesi ve ayrı bir baş çekip kampanya yürütmesinin, siyasetle, partiyle, kurumsal yapıyla ve disiplinle bağdaşacak bir tarafı yok. Bunun affedilecek bir tarafı da yok. Gerekli disiplin işlemleri yapılacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"EVET ÇIKACAĞINDAN EMİNİM"



MHP'nin vatan ve millet için 'Evet' diyeceğini anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Bir partiye veya bir şahsa destek verme gibi algılama ve algılatma çalışmaları an itibarıyla etkisini yitirdi. Gerçekten, Türkiye zor durumda. 'Siz eskiden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hep karşı duruyordunuz, niye destek veriyorsunuz?'. Bu soru çok yanlış. Biz kimseye destek vermiyoruz. Bu şekilde yorumlayanın kendi takdiridir ama MHP olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak, özellikle 15 Temmuz'dan sonrası içine savrulduğu yeri ve terör örgütleriyle ciddi mücadelenin yapıldığı ortamda, Cumhurbaşkanı'nın her gün Anayasa'yı çiğnediği görünümü, hükümet sistemindenki çarpıklıktan dolayı bunu kaldırmanın derdindeyiz. Referandumda 'Evet' çıkacağından eminim."

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