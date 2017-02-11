11.02.2017 21:20:21

MHP'nin 'hayır' diyecek vekilleri inceleme altında!

MHP'nin hayır diyecek vekilleri Merkez Disiplin Kurulu tarafından mercek altına alındı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Al Jazeera'den Gonca Şenay'ın haberi:



Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasıyla birlikte referandum için geri sayımın başladığı gün Milliyetçi Hareket Partisi, Konya'da kampa girdi.



Kampa Genel Başkan Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu'nun yanı sıra Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de katıldı.



"HAYIR" DİYECEK VEKİLLER



En önemli sebebi ise 15 Temmuz öncesinde MHP'nin en önemli gündem maddesi olan muhalefet sürecinde yönetim ile ayrışan milletvekilleri.



Meclis'te yapılan oylamada “Hayır” oyu verdiğini açıklayan 5 milletvekili Konya kampına katılmadı.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA



Bahçeli, bu milletvekillerine yönelik değerlendirmesinde “Rahmetli Türkeş'e ömrünün son döneminde Türkeş'siz Türk milliyetçiliği çıkarmışlardı” ifadesiyle yine geçmiş döneme ilişkin örnekler vererek bugün de MHP'siz bir Meclis kurgulanmak istediğini savundu.



BAHÇELİ'NİN ÖRNEĞİ

Bu noktada verdiği bir diğer örnek ile geçmiş ile bugün arasında kurduğu bağ dikkat çekiciydi.

2002 döneminde DSP, ANAP ve MHP hükümeti döneminde yaşananları anlatan MHP lideri, o dönem Ecevit'in hastalığı bahane edilerek MHP'siz ve Ecevit'siz bir hükümet dizayn edilmek istendiğini, bunu fark ettikten sonra da kendisinin seçim çağrısı yaptığını ifade etti.



İNCELEME TALİMATI

MHP Genel Başkanı, bu sözlerin ardından da Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk'e bu isimler hakkında inceleme başlatılması talimatı verdi. Disiplin Kurulu Pazartesi günü harekete geçecek.

OKTAY VURAL KAMPTAYDI

Muhalefet sürecinde rahatsızlığını dile getirerek grup başkan vekilliğinden istifa eden ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ayrıntılı bir değerlendirme yapmaktan kaçınan İzmir Milletvekili Oktay Vural ise toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.



BAHEÇLİ İLE GÖRÜŞÜYOR



Bazı parti yöneticileri Vural'ın bir süredir Genel Başkan Bahçeli ile düzenli olarak görüştüğü bilgisini de verdi.

MHP'nin Konya kampı, Pazar günü Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin düzenleyeceği basın toplantısıyla sona erecek.

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