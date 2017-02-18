SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan;
18.02.2017 21:33:56

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan;

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında 16 Nisan'da yapılacak referandumun bir rejim değil, hükümet değişikliği sistemi olduğunu açıkladı. Erdoğan referandumda millet için, Türklüğün bekası için Evet diyeceklerini açıkladı.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında 16 Nisan'da yapılacak referandumun bir rejim değil, hükümet değişikliği sistemi olduğunu açıkladı. Erdoğan referandumda millet için, Türklüğün bekası için Evet diyeceklerini açıkladı.

Erdoğan, "Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan işgal girişiminin ardından farklı bir kulvara girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha önceden dolaylı şekilde muhatap olduğu düşmanlarla ve saldırılarıyla direkt muhatap olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti; FETÖ, IŞİD, PKK-YPG, DHKP-C'den oluşan terör örgütlerine ve arkasındaki güçlere karşı hiçbir taviz vermeden sadece Türk milletinin ve devletinin bekasını düşünerek mücadeleden de geri durmamıştır. Mücadelemizin artan kararlılıkla süreceğinden hiçbir vatandaşımızın da şüphesi olmasın. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin birliğini diri tutma konusunda kararlıdır" dedi.

"TÜRİYE'Yİ KRİZE SOKMAYA ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

16 Nisan 2017 tarihinde aziz Türk milletinin sandıkta oylayacağı anayasa değişikliği maddelerinin yazım sürecinde şeffaf bir yöntem benimsendiğini belirten Erdoğan, "Ana muhalefet partisi CHP'ye de bizzat liderimiz Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm yetkili organlarımız tarafından süreçte yer alması gerektiği hususunda çağrıda bulunulmuştur. Ancak bu çağrılar hepimizin malumu olduğu üzere cevapsız kalmıştır. Bilinmelidir ki; Milliyetçi Hareket Partisi her zaman olduğu gibi yine elini taşın altına sokmuş, 'Önce ülkem ve milletim' diyerek büyük bir sorumluluk almıştır. Milliyetçi Hareket Partisinin; sırtını PKK'ya dayayan HDP masada yok diye, ana muhalefet partisi CHP naz yaptı diye masadan çekilmesi beklenemezdi. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandumda milletimizin oylayacağı anayasa değişikliği, yakın geçmişinde içinde federal sistemi barındıran ABD tarzı başkanlık isteyenlerin iddia ettiği gibi bir 'Başkanlık Sistemi' değildir. Söz konusu anayasa değişikliği, seçim çalışmaları esnasında özerklik vaadinde bulunanların, sırtını PKK'ya dayadığını üstüne basa basa ifade edenlerle geçtiğimiz aylarda, İstanbul'da Kartal Meydanı'nda miting yapanların vaat ettiği gibi bir değişiklik değildir. Söz konusu anayasa değişikliği bir 'Rejim değişikliği' değil, sadece 'Hükümet sistemiyle' ilgili değişiklikler getirmektedir. Milliyetçi Hareket Partisinin, bizim ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin değiştiği söyleniyor. Hayretle izliyoruz! Bunları söyleyen ve topluma bu söylemleri dayatan çevrelerin asılsız ve edebe davete muhtaç söz ve davranışlarla referandum sürecini nasıl bir mecraya sokmaya çalıştığının da farkındayız. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin dediği gibi dün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan veya AKP hakkında ne dediysek arkasındayız. Milliyetçi Hareket Partisinin ve lideri devlet Bahçeli'nin uyarılarında ne kadar haklı olduğu defalarca ispatlanmıştır. Çözüm süreci konusunda kararlı ve sert bir şekilde uyarılarda bulunduk haklı çıktık. 2007 yılında cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine kadar giden süreçte defalarca ana muhalefet partisini uyardık. Dayatmalardan, suni krizlerden medet umanları silkeledik. Sözümüz dinlenmedi. Yine haklı çıktık. Türkiye'yi bir kriz ortamına sürüklemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANININ YARGILANMASININ ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"

Yalan yanlış propaganda yapanlara meydan bırakmayacaklarının altını çizen MHP Milletvekili Erdoğan, "İçinde federalizmi barındıran teklifle AKP'ye çağrıda bulunan onlar mıydı yoksa MHP miydi? Net bir şekilde söylüyoruz metnin içinde federal yapı, eyalet, özerklik ya da özyönetim gibi yapılara yol açacak hiçbir yetki bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanına şimdiye kadar olmayan yetkilerinin verildiği söyleniyor. Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin belirlendiği 104. maddede ve diğer ilgili maddelerde olmayan hangi yetkiler cumhurbaşkanına verilmektedir? Mevcut anayasanın hangi maddesinde cumhurbaşkanının sorumluluğuna dair hatırı sayılır bir madde vardır? Evet: birilerinin görmek istemediği şey şudur: Biz bu anayasa değişikliği ile birlikte ilk defa cumhurbaşkanının hiçbir suç ayrımı yapılmaksızın yargılanabilmesinin önünü açıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, tüm parti teşkilatlarımızla birlikte, 'Hayır' diyene de 'Evet' diyene de aynı saygıyı göstererek, hiçbir kutuplaşmaya ve ötekileşmeye sebep olmadan neden 'Evet' dediğimizi gerekçelerimizle birlikte her yerde anlatacağız. 17 Nisan 2016 tarihini de düşünerek, yine biz olduğumuzu hatırlatarak, birlik ve beraberlik ruhunun bu milletin harcı olduğunu unutmadan, ötekileştirmeden, iftira atmadan, hakaret etmeden hareket edecek ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 'Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin iradesi ne olursa olsun saygılıdır. 16 Nisan'da evet diyen kardeşlerimiz kadar hayır tercihinde bulunacak kardeşlerimiz de bizim için değerlidir' düsturuyla hareket edeceğiz. Bir kez daha Muğla'dan sesleniyoruz. Millet için evet, Devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet, Türkiye için evet" dedi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Lavrov'un Münih'teki gündemi: Suriye ve Libya
Lavrov'un Münih'teki gündemi: Suriye ve Libya
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransalı mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile Suriye ve Libya'yı görüştü.
18.02.2017 19:15:03
Gürcistan Başbakanı'nın Münih'teki gündemi Güney Osetya savaşıydı
Gürcistan Başbakanı'nın Münih'teki gündemi Güney Osetya savaşıydı
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Münih'te, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Güney Osetya Savaşı'nı araştırmakla görevlendirdiği Başsavcı Bensouda ile bir araya geldi.
18.02.2017 19:13:41
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi yakalandı.
18.02.2017 19:00:14
İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısı cumhurbaşkanlığına aday oldu
İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısı cumhurbaşkanlığına aday oldu
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcılarından Hamid Bekayi, mayıs ayında yapılacak 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.
18.02.2017 18:56:20
Cemaat-i İslamiye liderinin ailesi, Şeyh Ömer'in ABD'den Mısır'a getirilmesini istiyor
Cemaat-i İslamiye liderinin ailesi, Şeyh Ömer'in ABD'den Mısır'a getirilmesini istiyor
ABD istihbaratının, Mısır'daki Cemaat-i İslamiye hareketinin kurucusu ve manevi lideri Şeyh Ömer Abdurrahman'ın (79) kalan hapis cezasını Mısır'da tamamlamasını istemeleri için ailesiyle iletişime geçtiği belirtildi.
18.02.2017 18:29:32
4 ilde 'arananlara' operasyon: 164 gözaltı
4 ilde 'arananlara' operasyon: 164 gözaltı
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da haklarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyonda 164 kişi gözaltına alındı.
18.02.2017 17:23:42
Hamsi tezgahlara geri döndü
Hamsi tezgahlara geri döndü
Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da havaların ısınmasıyla denize açılan balıkçılar tuttukları hamsi, mezgit ve barbunla döndü.
18.02.2017 17:01:14
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
MHP referandum anketini açıkladı
MHP referandum anketini açıkladı
Emniyet'in kritik ByLock raporu ortaya çıktı
Emniyet'in kritik ByLock raporu ortaya çıktı
Savcılıktan Hulusi Akar kararı
Savcılıktan Hulusi Akar kararı
Adil Gür: HDP'ye oy veren Kürtler'den 'evet' oyu gelebilir
Adil Gür: HDP'ye oy veren Kürtler'den 'evet' oyu gelebilir
Erdoğan: İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyorum
Erdoğan: İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyorum
Rakka için ÖSO modeli
Rakka için ÖSO modeli
Erdoğan: Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyiz
Erdoğan: Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyiz
Türkiye'den Ermenistan'a referandum tepkisi!
Türkiye'den Ermenistan'a referandum tepkisi!
Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge için alan gösterdi
Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge için alan gösterdi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları