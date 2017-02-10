10.02.2017 23:53:18

MHP lideri Bahçeli Konya'da

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti üst yönetimi ile yapacağı toplantı için Konya'ya geldi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti üst yönetimi ile yapacağı toplantı için Konya'ya geldi.Milletvekillerini, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerini Konya'da toplama kararı alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'dan karayolu ile toplantının yapılacağı otele geldi. Otel girişinde Konya Valisi Yakup Canbolat, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, MHP İl Başkanı Murat Çiçek ile diğer partililer tarafından karşılanan Devlet Bahçeli, parti üst yönetimi ile Cumartesi ve Pazar günü gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kararlar alacak.MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan otel girişinde yaptığı açıklamada, "Genellikle ocak ayında geleneksel programımız oluyor. Meclis çalışmalarımız nedeniyle biraz sarktı. Milletvekillerinin, MYK üyelerinin, başkanlık divanı üyelerinin ve merkez disiplin kurulu üyelerimizin toplandığı ve genel, ekonomik ve sosyal alandaki gelişmeleri, TBMM deki faaliyetlerin değerlendirildiği bir toplantı yapılıyordu. Bu sene bu kaydı. Tabi bugünkü değerlendirme açısından baktığınızda güncel konuların tamamı burada uzmanları tarafından değerlendirilecek. Ve arkadaşlar bunlar hakkında yorumlarda bulunacaklar. Yarın iki oturumumuz var. Pazar günü içinde genel başkanımızın basın toplantısı var, onunla da vatandaşları aydınlatmış olacağız ve bütün Türkiye'ye mesajlarımızı göndermiş olacağız" şeklinde konuştu.