07.02.2017 10:52:55

MHP Lideri Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Bize dava hatırlatması yapıp, geçmişimizden koptuğumuzu utanmadan söyleyenler, en başta kendilerinin nerede ve kimlerle yan yana durduğunu, ahlak ve cesaretleri varsa itiraf etmelidirler. Eğer itiraf edemiyorlarsa, edecek kadar da yüzleri yoksa, o zaman ya önümüzden çekilecekler, ya da üzerlerine basıp geçmemizden şikayet etmeyeceklerdir' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bize dava hatırlatması yapıp, geçmişimizden koptuğumuzu utanmadan söyleyenler, en başta kendilerinin nerede ve kimlerle yan yana durduğunu, ahlak ve cesaretleri varsa itiraf etmelidirler. Eğer itiraf edemiyorlarsa, edecek kadar da yüzleri yoksa, o zaman ya önümüzden çekilecekler, ya da üzerlerine basıp geçmemizden şikayet etmeyeceklerdir" dedi.MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İşbirlikçilerinin hiç durmadığını, hazımsızların hiç yorulmadığını kaydeden Bahçeli, "Türkiye'ye kefen biçen koşuşmuşlar hiç teklemedi, sendelemedi. Devamlı kör bir arayış içinde oldular. Sürekli kirli bir fırsat kolladılar. Aralıksız MHP düşmanlığını diri tuttular. Unuttukları, görmezden geldikleri veya göremedikleri bir gerçek vardı ki o da şudur: MHP, Türk tarihinin canlı, coşkulu ve cesaret dolu bir simgesidir. 3 hilal Türk İslam medeniyetinin inmeyecek yadigarıdır. Milliyetçi ülkücü hareket, şehit ocağı, gazi yuvasıdır. Kuyulardan parlayıp çıkan Yusuf'un mirasçılarına, balığın karnını yarıp sabrın mükafatını bulan Yunus'un sevdalılarına, Efendimizin tebliği ile müşerref olan iman ve ihlas ehlilerine kastetmek kimin harcı, kimin haddidir" diye konuştu.Türk milletinin ülkülerinin öteden beri tarihin başlangıcından itibaren kurduğu devletlere ilham verdiğini vurgulayan Bahçeli, "Biz bu yüksek ülküleri kendimize rehber yaptık. Ülkülerimiz ile devletin ve milletin varlığına baş koyduk, gerektiği yerde de baş verdik. Kesinlikle baş eğmedik, zalimlere baş üstüne demedik. 'Ey Türk titre ve kendine dön' seslenişini duymak istemeyen kulaklar, görmek istemeyen gözler, tarih ötesinden gelen bu kutlu sesle uyanacak ve kendine gelecektir. MHP, hürmet ve hayranlıkla andığımız ecdadımızın buyruklarına sonuna kadar bağlı ve sadıktır. Aksini iddia edenler Türk milletinin karşısında mevzilenmiş çıban başları, Türk tarihine ihanet ve haysiyetsizlik ile isimlerini kazımış rezillerin ele başlarıdır. Siyasetimizin ilkeleri 48 yıldır değişmemiştir. Fikriyatımızın kaynağı 48 yıldır dönüşmemiştir. Ülkülerimizin omurgası 48 yıldır darbe yememiştir. Bize dava hatırlatması yapıp geçmişimizden koptuğumuzu utanmadan söyleyenler, en başta kendilerinin nerede ve kimlerle yan yana durduğunu, ahlak ve cesaretleri varsa itiraf etmelidirler. Eğer itiraf edemiyorlarsa edecek kadar da yüzleri yoksa, o zaman ya önümüzden çekilecekler, ya da üzerlerine basıp geçmemizden şikayet etmeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.