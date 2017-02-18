MHP Lideri Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu programı kapsamında üye çatı kuruluşların temsilcilerini kabul etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu programı kapsamında üye çatı kuruluşların temsilcilerini kabul etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu programı kapsamında üye çatı kuruluşların temsilcilerini kabul etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde, Avrupa Türk Konfederasyonu programı kapsamında üye çatı kuruluşların temsilcilerini kabul etti. Kabul öncesi, parti genel merkezinde "Devletin başına Devlet gelecek" sloganları atıldı. Kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.