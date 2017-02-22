22.02.2017 14:54:36

MHP'li vekilden 'bozkurt işareti' yorumu

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında bozkurt işareti yapmasına ilişkin, 'İçinden gel

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında bozkurt işareti yapmasına ilişkin, "İçinden gelmiş, siyaseten ve siyasi nezaket açısından uygun bulmuş, saygı duyarız" dedi.TBMM'de basın toplantısı düzenleyen MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, öğretmen alımı yapılması gerektiğini belirterek, ayrıca öğretmenlerin aile bütünlüğünün korunması gerektiğine işaret etti. Uzman jandarmaların sorunlarına da değinen Yönter, uzman jandarmaların okulda geçen sürelerinin mesleğe başladıktan sonra hizmet yılından sayılması gerektiğini kaydetti. Yönter, "680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uzman jandarmaların astsubaylığa geçme hususundaki yaş sınırı 28'den 31'e çıkarıldı. Biz 28'den 31'e değil, 28'den 45'e çıkarılmasını istedik. Okullarda geçen sürenin hizmet yılına dahil edilmesini istiyoruz. Bütün mesleklerde okullarda geçen süre fiili hizmet süresine sayılıyor. Peki uzman jandarmaların niye sayılmıyor" ifadelerini kullandı.CHP'Yİ ELEŞTİRDİYönter, Polis Harekat Dairesine Kamu Personel Seçme Sınavı olmadan 10 bin polisin alınmasına ilişkin olarak CHP'nin Anayasa Mahkemesine gittiğini belirterek, CHP'yi eleştirdi. Yönter, "CHP'yi anlamak mümkün değil. Bunlar hamama gider kurna beğenmez, düğüne gider zurna beğenmez. Kaos, kriz zihniyeti. CHP, bu mağdur kardeşlerimizle uğraşmaktan vazgeç. CHP'nin yaptığı siyasi ahlaksızlık" şeklinde konuştu.YILDIRIM'IN BOZKURT İŞARETİ YAPMASIYönter, Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısı sırasında bozkurt işareti yapmasına ilişkin olarak da, "İçinden gelmiş, siyaseten ve siyasi nezaket açısından uygun bulmuş, saygı duyarız" dedi.FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN VEKİLLİĞİNİN DÜŞMESİHDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin olarak ise Yönter, "Bir milletvekilinin hüküm aldıktan sonra milletvekilliği ile gelişmelerin akıbeti neyse, ne olması gerekiyorsa bana göre onlar oluyor" ifadelerini kullandı.Yönter, TSK'da başörtüsü yasağının kalkmasına ilişkin soru üzerine hayırlı olması temennisinde bulundu.(Ahmet Umur Öztürk / İHA)