15.02.2017 14:38:05

MHP'li vekil, hazine arazisine yapılan konutlara tepkili: Hukuki olabilir ama adaletli değil

MHP İstanbul Milletvekili Yönter, Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde yapılan evlerin satış rakamlarına tepki gösterdi.

AA'nın haberine göre MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde vatandaşa ait arsaların metrekare rayiç bedelinin 200-300 lira olduğunu, hazine arazisi üzerine ev yapandan ise 2 bin-3 bin lira istendiğini belirterek, "Bu hukuki olabilir ama adaletli değil, vicdanlı değil" dedi.

Yönter, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Veysel Karani Mahallesi'nde arsaların rayiç bedelleri ile ilgili ciddi sıkıntı yaşandığını belirtti.

Mahallede vatandaşa ait arsaların rayiç bedelinin metrekareye 200-300 lira olarak belirlendiğini vurgulayan Yönter, ancak aynı ada ve parselde vatandaş tarafından kullanılan hazineye ait arazi için 2 bin ila 3 bin lira istendiğini aktardı.

Yönter, "Bu hukuki olabilir ama adaletli değil, vicdanlı değil. Veysel Karani Mahallesi'nde vatandaşlara 'Ya rayiç bedelini öde ya da 30 yıldır oturduğun evden çık' deniliyor. Bu reva mı? Şimdi bu vatandaş ne yapacak? Sokakta mı kalacak? Bakkala ekmek yazdıran insanlarımız bu parayı nasıl ödeyecek?" diye konuştu.

Yönter, bu soruna ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplandırması istemiyle soru önergesi vereceklerini bildirdi.

Toplantıya, Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Muhtarı Ali Çolak ile mahalle sakinleri de katıldı.

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