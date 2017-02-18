18.02.2017 20:01:36

MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı

MHP'li muhalifler, Ankara'da düzenlenen 'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor' buluşması ile start verdi.

AA'nın haberine göre MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Ülkenin ve ülkünün akıbetinin hayır olması için 'hayır'dan başka yol yoktur. Hedefimiz bir kişi veya bir parti değildir. Hedefimiz kim olursa olsun, tek adam yönetimine karşı duruştur" dedi.

Aralarında MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile eski MHP Milletvekilleri Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın'ın yanı sıra çok sayıda eski bakan ve milletvekilinin yer aldığı MHP'li muhalifler, "Türk Milliyetçileri 'Hayır' Diyor" buluşmasında bir araya geldi.

Halaçoğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, "Türk Milliyetçileri 'Hayır' Diyor Platformu" adına yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinin 14 yılda uyguladığı politikaları eleştirdi.

AK Parti hükümetlerinin 2002'den bu yana parlamentoda istediği her türlü yasayı çıkardıklarına işaret eden Halaçoğlu, "Öyleyse devletin yönetilmesinde parlamenter sistemin aksaklığı nedir? Başkanlık ne için istenmektedir? Görüldüğü gibi aslında yönetimdeki zafiyetin parlamenter sistem olmadığı, aksine devleti yönetenlerin liyakat sahibi olup, olmamalarının etkili olduğu anlaşılmaktadır" diye konuştu.

Başkanlığın, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tasfiyesi ile tek adamlık" getireceğini öne süren Halaçoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanının anayasayı ihlal etmede ısrar etmesinin Türkiye'yi bir kaosa götüreceği açık olmakla beraber, bir referandum sürecinin ve olası başkanlığın Türkiye'yi çok daha büyük bir felakete sürükleyeceği aşikardır. Anayasa değişikliğini gerçekleşmesi özerklik, federasyon ve parçalanmanın önünü açacaktır. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 3,5 milyon Suriyeliye Türk vatandaşlığı verilmesi söz konusu olabilecektir. 'Hayır' diyenlerin bir bölümü gelecek umutlarını yitireceklerdir."

Referandumda "hayır" oyu kullanacaklara, "Terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar" şeklinde söylemlerde bulunulmasını da eleştiren Halaçoğlu, anayasa değişikliğiyle yapılacakları maddeler halinde sıraladı.

Halaçoğlu, referandumun "Halkın hakemliğine başvurulması" olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Adına partili cumhurbaşkanlığı denilen bu ucube teklifte Türk milletinin hayrına bir şey aradık, bulamadık. Niyeti hayır olmayanın akıbeti nice olur? İşte bu nedenle biz ülkücüler olarak hayra niyetlendik, 'hayır' diyeceğiz. Türkler bin yıldır bu topraklarda hayra niyet eder, hayır dağıtır. Veliler, bilginler ozanlar bu millete hep hayır öğretir, hep hayır söyler. Biz hayra niyetliyiz. bu aziz toprakları şerden muhafaza etmek için 'hayır' diyeceğiz. Bizim kavgamız memleketin şerrine olanları hayra tebdil etmek için Hakk'ın güzel eyleyeceklerine vesile olmaktır. Ülkenin ve ülkünün akıbetinin hayır olması için 'hayır'dan başka yol yoktur. Hedefimiz bir kişi veya bir parti değildir. Hedefimiz kim olursa olsun tek adam yönetimine karşı duruştur. Bu duygu ve düşüncelerle niyet hayır, akıbet hayır diyoruz."

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, kısa film gösterimi de yapıldı.

Toplantıda, öğrenci andı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi de katılımcılar eşliğinde okundu.

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