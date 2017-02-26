26.02.2017 14:03:14

MHP'li Kalaycı gündemi değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 16 Nisan'da yapılacak referandumu değerlendirdi. Kalaycı, referandumda vatandaşların kendi geleceği hakkında karar vereceğini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 16 Nisan'da yapılacak referandumu değerlendirdi. Kalaycı, referandumda vatandaşların kendi geleceği hakkında karar vereceğini söyledi.Bir otelde düzenlenen basın toplantısına MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek katıldı. Anayasa değişikliği ile çift başlılığın yok olacağını söyleyen Mustafa Kalaycı, "Milletimiz, 16 Nisan'da bir parti, bir şahıs, bir fikir, bir siyaset değil, önüne koyulan anayasa değişikliğini onaylayacak. Kendi geleceğine oy verecektir. Anayasa değişikliği ile hükümet sisteminde değişiklik yapılmakta, yürütme çift başlılıktan kurtarılarak yürütme yetkisinin doğrudan millete verilmesi sağlanmaktadır. Gençlerin siyasete katılımlarının önü açılmakta, TBMM'nin temsil gücü arttırılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin yönetim yapısı netleşirken, kuvvetler arasındaki ayrım da doğal ve olması gereken kulvarına gelmektedir. Yasama ve yürütme arasındaki denge ve denetimine ilişkin mekanizmalar arttırılmakta ve kuvvetlendirmektedir. Cumhurbaşkanının sınırsız şekilde kullandığı yetkiler netleşmekte ve cumhurbaşkanına cezai sorumluluk yüklenmektedir" dedi.Yeni anayasa ile meclis gücünün daha da artacağını söyleyen Kalaycı, "Tek adama dayalı dikta ve otoriter bir rejim çıkacağı yönündeki iddialar, hem mevcut sistemdeki sorunları göz ardı eden, hem de yeni sistemin getirdiği denge ve denetim mekanizmalarını görmezden gelen asılsız ve mesnetsiz bir iddiadır. Gazi meclisimizin yasama yetkisi güvence altına alınmakta, daha da etkinleştirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanun gücünde olmayacak, kanunla düzenlenen konulara dokunamayacaktır. Meclisin soru, genel görüşme ve meclis araştırması ve meclis soruşturması yoluyla denetim fonksiyonları daha da güçlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.Referandumdan çıkacak sonuca saygılı olduklarını belirten Kalaycı, "Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin iradesi ne olursa olsun saygılıdır. 16 Nisan'da evet diyen kardeşlerimiz kadar, hayır tercihinde bulunacak kardeşlerimiz de bizim için değerlidir" diye konuştu.