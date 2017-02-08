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MHP'li İlçe başkanından Tosya Belediye başkanına ağır eleştiri
08.02.2017 12:24:06

MHP'li İlçe başkanından Tosya Belediye başkanına ağır eleştiri

Kastamonu (İHA) â€' MHP Tosya İlçe Başkanı Muvaffak Etyemez, Tosya'ya hizmette bir şey üretemeyen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'in vatandaşları hüsrana uğrattığını söyledi.

Kastamonu (İHA) â€" MHP Tosya İlçe Başkanı Muvaffak Etyemez, Tosya'ya hizmette bir şey üretemeyen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'in vatandaşları hüsrana uğrattığını söyledi.

MHP Tosya İlçe Başkanı Muvaffak Etyemez, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'in ilçe yürüttüğü çalışmaları değerlendirerek, Tosya'yı heyecanlandıracak herhangi bir yatırımın yapılmadığını kaydetti. Belediye Başkanlığı görevine gelen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'in kendisine güvenenleri hüsrana uğrattığını ileri süren MHP Tosya İlçe Başkanı Muvaffak Etyemez, "MHP ile geçen 4 yıl içinde yapılanlarla kalan ilçemizin şimdiye kadarki 4 yılı heba olmuştur. AK Parti hükumetlerinin 15 yılda ancak getirdiği birkaç hizmetin arkasına sığınarak 5 yılı geçiştirme gayreti içine girmişlerdir. 5 yıllık sürenin 3 yılı bitmiş, 2 yılı kalmıştır. Buna rağmen ortada görünen, 3 parka yapılan 4 ucube kulübe, 3 yere yapılan satıh kaplama, çarşı içinin dubaları ve süs ışıklarından ibarettir. MHP dönemi ile kıyaslamaya kalkışmak haksızlıktan öte gülünç bir durumdur. 9 ayda bitirip eğitime kazandırılan Meslek Yüksekokulu ve binası, Sayın Başkanın 4 yıldır MYO ek binasının inşaatının bile tamamlanamamış olmasını nasıl karşılaştıracaksınız. MHP'li dönemde yenilenen trilyonluk araç parkı ile iktidar partisinde geçen süredeki 4 aracı kıyaslamak mümkün mü? İhtiyaç olan araç ve hizmetleri, gelecek döneme sarkıtmak çaresizliğin itirafından başka bir şey değildir" dedi.

Modern parke tesisinin, çalıştıramadıkları asfalt plentinin, ana artellerin sıcak asfaltla kaplanmasının, Pazar yeri inşaatının, üç oluklar mesire yerinin, güreş alanının, su kaynakları için yapılan çalışmalar gibi hizmetlerin MHP döneminde yapılmış çalışmalardır olduğunu ve 4 kulübe ile kıyas kabul edilemeyeceğini ifade eden Etyemez, "Halkımız iktidar partili bir belediyenin (eğer varsa) nimetlerinden yararlanmak istemektedir. 4 yılda alınamayan hizmetlerin son 2 yılda nasıl alınacağı ve bunların ne olduğu, halkımız tarafından merakla beklenmektedir. Şimdiye kadar yapılan işler başkana bile gerek olmadan da yapılabilecek işlerdir. Bütün şehrin sıcak asfaltla kaplanacağı, belediye sarayının yapımı, Hıdırlık Tepesine sosyal tesis ve teleferik sistemi, çevre yolu, modern çarşının yenilenmesi ve çatısına sosyal alanlar yapılması gibi birçok vaatlerin hepsinden önce, ilçemize bir kent çehresi kazandırılacak imar ve inşaat uygulamaları beklenmektedir" diye konuştu.

Belediyelerin temiz, huzurlu ve sağlıklı çevre sunmak hem bu gün yaşayanlara, hem de gelecek nesillere daha iyi şartlarda bir kent hazırlamakla mükellef olduğunu ifade eden Etyemez, "Bu haklı istekleri ve yanlışlara, makul ve ölçülü eleştiri getirenlere saldırmak belediye başkanının görevi değildir. Çalışmayan ya da çalıştırılamayan araçların akaryakıt tasarrufunu dile getirmek türünden çıkışlarla boşa geçen yıllar doldurulamaz. Ona buna laf yetiştirmek için harcadığı enerjiyi, yılın yarısından fazlasında, makamında bulunmadığı belediyeyi, bu hizmetleri üretmekle kullanması ilçe halkımız adına bizimde beklentimizdir" şeklinde konuştu.

MHP İlçe Başkanı Etyemez son olarak şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarından bile sorumlu olduklarını, bu işin maddi ve manevi sorumluluğu süslü ifadelerle geçiştirmek beyhudedir. İnsanlarımız elle tutulur, gözle görülür ve hayatlarını kolaylaştıracak işler beklemeye devam etmektedir ve bunun için sadece iki yıl kalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler bütün bunların takipçisi olduğumuzun, bu güne kadar ülkemizin yaşadığı sıkıntılar sebebi ile dile getirmemiş olmamızın yanlış yorumlanmaması gerektiğinin bilinmesini istiyor ve aziz hemşehrilerimize saygılar sunuyoruz."

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