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MHP'li il yönetimi görevden alındı
30.01.2017 17:15:42

MHP'li il yönetimi görevden alındı

MHP Mersin İl Yönetimi görevden alındı. İl Başkanlığına Av. Atsız Afşin Yılmaz getirildi.

MHP Mersin İl Yönetimi görevden alındı. İl Başkanlığına Av. Atsız Afşin Yılmaz getirildi. Eski başkan Sebahattin Kılıç, "Küskünlüğümüz ve kırgınlığımız yoktur. Alınan kararın mutlaka haklı bir gerekçesi olduğuna inanıyoruz" dedi.

MHP Mersin İl Yönetimi, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı. Bahçeli, eski İl Başkanı Sebahattin Kılıç'ın yerine Av. Atsız Afşin Yılmaz'ı getirdi. İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile 3 yılı aşkın süredir yaptıkları görevlerinin sona erdiğini açıkladı. Görev yaptıkları süre içerisinde bir yerel, bir Cumhurbaşkanlığı ve iki genel seçim yaşadıklarını belirten Kılıç, "2014 Mart seçimlerinde ekibim ile yaptığımız özverili ve başarılı çalışma ile Mersin'in siyasi tarihinde ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanarak Milliyetçi Hareket Partimizi yerelde iktidara taşıdık. 7 Haziran seçimlerinde partimizin oylarını artırarak üç milletvekili kazandırdık. Arkasından yapılan 1 Kasım erken seçimlerinde ise ülkemizin genel siyasi konjonktürü gereği oylarımızda bir miktar düşüş olsa da ilimizde partimize hezimeti yaşatmadık. Görevimiz süresince dava şuurumuz gereği hep önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben düsturunu benimsedik. Halka hizmetin Hakka hizmet olduğu düşüncesinden asla ayrılmadık. Adaletli olmaya özen gösterdik. Görevimiz gereği yaptığımız işler hal ve hareketimizden dolayı bir gün ilahi adalete hesap vereceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Dava adamı olmanın unvanını şeref madalyası olarak göğsümüzde son nefesimize kadar taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Makamlar, mevkiler geçici, dava adamlığı kalıcıdır. Davamız kadim kültürümüzden bu güne taşınan değerlerimizin bütünüdür. Dava adamlığımız ülkücülüğümüzdür. Davamızın hizmetimize ihtiyacı olduğunu hissettiğimiz an koşarak geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"KİMSEYE KARŞI KIZGINLIĞIMIZ, KÜSKÜNLÜĞÜMÜZ VE KIRGINLIĞIMIZ YOKTUR"

Görevden alınma tasarrufunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait olduğunu kaydeden Kılıç, "Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere hiç kimseye karşı asla kızgınlığımız, küskünlüğümüz ve kırgınlığımız yoktur. Alınan kararın mutlaka haklı bir gerekçesi olduğuna inanıyoruz. Göreve başladığımız gün bize tevdi edilen kutsal bayrağımızı hep yükseklerde taşımaya özen gösterdik. O'na asla leke sürdürmedik. Bugün gururla ve gönül ve vicdan rahatlığı ile bu bayrağı bizden sonra görev alacak ülküdaşımıza teslim ediyoruz. İnancımız odur ki bu bayrak hak ettiği daha yüksek yerlerde dalgalanmaya devam edecektir. Ülkemiz şu günlerde adeta ateş çemberinden geçmekte, bir yandan terör örgütlerinin kıskacı, diğer yandan uluslararası ekonomik baskılar devletimizi diz çöktürmeye zorlamaktadır. İşte at izinin it izine karıştığı bu ortamda, kurt izini izlememiz elzemdir. Bu kurt izi, aşina soylu liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin izi olmalıdır. Aldığı her kararın altına imzamızı atıyor ve destekliyoruz. İnşallah ülkemiz, liderimizin de siyasete katkılarıyla bu süreçten kurtulacak, düzlüğe çıkacaktır. Bu itibarla, görevi bizden sonra devralacak değerli il başkanımıza ve ekibine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.



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