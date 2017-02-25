25.02.2017 12:35:18

MHP'li Çalışkan'dan referandum yorumu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, 'Ülkemiz menfaatine ne varsa, ülkemiz menfaatine fayda sağlayacak ne görüyorsak hangi siyasi parti olursa olsun yan yana olmaya devam edeceğiz' dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, "Ülkemiz menfaatine ne varsa, ülkemiz menfaatine fayda sağlayacak ne görüyorsak hangi siyasi parti olursa olsun yan yana olmaya devam edeceğiz" dedi.Tokat Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri onuruna MHP Grup Başkan Danışmanı Ayhan Özçelik tarafından kahvaltı verildi. Programa cemiyet üyeleri ile birlikte MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, MHP Grup Başkan Danışmanı Ayhan Özçelik, MHP Merkez İlçe Başkanı Osman Sessiz, Tokat Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Ersagun Dalan, MHP İl Genel Meclis Üyesi Veli Gökyıldız, MHP Belediye Meclis Üyesi Hakan Sessiz katıldı. Programda referandumla ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Grup Başkan Danışmanı Ayhan Özçelik, anayasa değişikliğinin 'hayır' denilecek bir maddesi olmadığı düşüncesinde olduklarını, 'hayır' diyen partilileri ikna etmeye çalışacaklarını kaydetti.MHP İl Başkanı Çalışkan, referandum süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Türk milleti şunu çok iyi bilsin ne Kılıçdaroğlu ne HDP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kadar bu memleketi düşünemez. Buradan ülküdaşlarıma seslenmek istiyorum. Ne dün diğer siyasi partilerden partimize oy getirsin diye MHP'ye davet ettiklerimiz ne de siyaseti hayatı bitmişken Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından yeninden birlik ve beraberlik olsun diye davet edilenler yine aynı nazarda bu davanın teşkilatlarının geleceğini iyiliğini Devlet Bahçeli kadar düşünemez" diye konuştu.MHP'nin AK Parti ile nasıl yan yana olduğu noktasında eleştiri aldığını ifade eden Başkan Çalışkan, "Şunu ifade edelim: Biz sınır ötesi tezkereye Adalet ve Kalkınma Partisi ile yan yana idik ama açılım da karşı karşıya idik. Biz 4+4+4'te karşı karşıya idik ama başörtü meselesinde yan yana idik. Yine MHP Suriye'de Esat ile ilgili uygulanan politikada karşı karşıya idi, bugün Fırat Kalkanı operasyonunda yan yanayız. Alkol düzenlemeleri kanunda yan yana idik ama bir başka memleketimize sıkıntı vereceğiniz düşündüğümüz daha doğrusu yanlış giden operasyonlar olduğunda ve bunun adalete sekte olduğunu düşündüğümüz 2014 referandumunda karşı karşıya idik. MHP dün de Adalet ve Kalkınma Partisi ile birçok madde de yan yana olmuştur, birçok madde de karşı karşıya gelmiştir. Buradaki esas mesele MHP siyasi hayatı dümdüz olan bir siyasi partidir. Ülkemiz menfaatine ne varsa, ülkemiz menfaatine fayda sağlayacak ne görüyorsak hangi siyasi parti olursa olsun yan yana olmaya devam edeceğiz. Ülke menfaatimizin tersine gördüğümüz ülke menfaatimizin yanlışına düşündüğümüz ne var ise de karşısında dün olduğu gibi de durmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Saadet Partisi ile CHP'nin kendilerine göre bir çıkartım yaparak böyle bir süreçte yan yana olmaları gerektiğini düşüyorlarsa buna saygı duymak gerekir" şeklinde konuştu.