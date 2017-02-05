05.02.2017 16:05:26

MHP'Lİ Akçay tezgahın başına geçti, ayakkabı üretti

Ayakkabı ve Moda Fuarını ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bir stantta ayakkabı tezgahının başına geçerek, hem ayakkabı üretimi hakkında bilgi aldı, hem de ayakkabı üretimini deneyimledi.

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Ayakkabı ve Moda Fuarını ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bir stantta ayakkabı tezgahının başına geçerek, hem ayakkabı üretimi hakkında bilgi aldı, hem de ayakkabı üretimini deneyimledi.MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İl Başkanı Erkan Öztürk İle birlikte geldiği Fuar Merkezi'nde firmaların stantlarını tek tek gezdi. Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Narin'in eşlik ettiği Akçay, firma yetkililerinden ayakkabı pazarı ile ilgili bilgi aldı. Fuarı başarılı bulduğunu söyleyen Erkan Akçay, "Manisamız ayakkabı sektöründe çok güçlü bir il. Ayakkabıcılar sitemizde oldukça güçlü firmalarımız mevcut. İstihdam sağlayan bir sektör. Dünyaca ünlü markalara ürün gönderen bir sektör. Bu nedenle ayakkabı firmalarımızı desteklememiz gerekiyor. Yerli üretim her zaman ülkemize katma değer sağlar. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ayakkabı fuarı sektöre olumlu katkı sağladı. Fuarı gezerken bunu net bir şekilde gördüm. İlerleyen yıllarda fuarımız daha da güçlenecek ayakkabı sektörümüze daha büyük katkılar sunacaktır. Emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.Akçay fuarı gezerken üretim yapılan bir stantta makinenin başına oturarak ayakkabı üretiminin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak denedi.