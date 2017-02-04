05.02.2017 01:07:29

MHP Konya'da toplanacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Konya'ya yakışır bir ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Konya'ya yakışır bir ev sahipliği yapacaklarını söyledi.MHP İl Başkanı Murat Çiçek yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla MYK, MDK ve Milletvekilleri toplantısının 10-12 Şubat 2017 tarihlerinde Konya'da yapılacağını bildirdi. İl başkanı Çiçek, "Liderimizin Konya seçimi bizleri onurlandırmıştır. MHP Konya İl Başkanlığı olarak Konyamıza yakışır bir ev sahipliği yapacağız. MHP Konya Teşkilatları olarak liderimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.