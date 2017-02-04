MHP, Konya'da kampa girecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin üst yönetimi ve milletvekillerini 10-12 Şubat tarihlerinde Konya'da toplantıya çağırdı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin üst yönetimi ve milletvekillerini 10-12 Şubat tarihlerinde Konya'da toplantıya çağırdı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP MYK, MDK üyeleri ve milletvekillerini 10-12 Şubat 2017 tarihlerinde Konya Dedeman Oteli'nde toplantıya çağırdı. Toplantıda, referandum sürecinde izlenecek yol haritasının masaya yatırılacağı öğrenildi.