07.02.2017 13:47:54
MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel'in Acı Günü
MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel'in eniştesi Adnan Yücel, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel'in eniştesi Adnan Yücel, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel'in 62 yaşındaki eniştesi Adnan Yücel'in cenaze namazı Hunat Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Adnan Yücel'in yakınları, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kazım Yücel ve yakınları katıldı.
Adnan Yücel'in cenazesi kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
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