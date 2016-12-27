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MHP İlçe Yönetiminden Başkan Şirin'e ziyaret
27.12.2016 16:44:38

MHP İlçe Yönetiminden Başkan Şirin'e ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Orhan Sayar ve yönetim kurulunu makamında ağırladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Orhan Sayar ve yönetim kurulunu makamında ağırladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Sayar ve yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e iade-i ziyarette bulundu. Sayar, sözlerine geçen hafta Ankara'da düzenlenen Altın Arı Belediyecilik Ödül Töreni'nde kendilerine layık görülen Sosyal Belediyecilik Ödülü dolayısıyla Başkan Şirin'i tebrik ederek başlarken, "Ziyaretimiz öncesi böyle bir gelişmenin olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Başkanımız, gerçekleştirdiği sosyal projelerle ön plana çıkmış, Turgutlu'nun adını Ankara'da dile getirmiştir. Bu anlamda kendisini kutluyor, başarılı çalışmalarının 2017 yılında da devamını diliyoruz" dedi. 2016 yılının Türkiye açısından zorlu geçtiğini ifade eden Sayar, "İnşallah 2016 yılında yaşadığımız zorlu günleri geride bırakmış, ülkemiz, milletimiz ve partimiz adına yeni gelişmelerin kapısını aralamış olacağız. Bu anlamda 2017 yılının başta Turgutlumuz'a, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de ziyaretlerinden dolayı MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Orhan Sayar ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Elbette 2016 yılı zorlu yollardan geçtiğimiz bir yıl oldu. Ülkemiz ve milletimizin üzerinde oynanan oyunlara karşı birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, görevlerimizi en iyi şekilde yaparak bu oyunlara karşı geldiğimiz bir yıl geçirdik. 2017 yılında da dileğimiz hiçbir vatan evladının içteki ve dıştaki tehditlere karşı görev başındayken yara almaması, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün daim olduğu bir yıl olmasıdır. Bu anlamda bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin bekası milletimizin huzuru için görevimizin başındayız. Turgutlu'ya yakışır hizmetleri hayata geçirdiğimiz, Turgutlulu olmaktan Turgutlu'da yaşamaktan gurur duyan halkımızın huzur içerisinde olduğu yeni bir yıl diliyorum" dedi. Başkan Şirin, Altın Arı Belediyecilik Ödül Töreni'ne de değinerek, "Elbette sosyal projelerimizle ilimize ve ülkemize örnek olmaya gayret ediyoruz. "Turgutlu'da kimse aç ve açıkta kalmasın" demiştik, bu doğrultuda gerek hayata geçirdiğimiz gerekse üzerine katarak ilerlediğimiz projelerimizle belediyeciliğin yalnızca kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını göstermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.
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