25.02.2017 15:17:45

MHP İl Başkanı Baş:'Genel Başkanımız Devlet, referandumda kararımız evet'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Yusuf Baş, 15 ilçe başkanı ile Kozan ilçesinde bir araya gelerek referandum öncesi istişare toplantısı düzenledi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Yusuf Baş, 15 ilçe başkanı ile Kozan ilçesinde bir araya gelerek referandum öncesi istişare toplantısı düzenledi.Toplantı sonunda açıklama yapan MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş; "Genel Başkanımız Devlet, Referandumda Kararımız Evet" dedi.İl Başkanı Yusuf Baş; "Bugün Kozan İlçe Başkanlığımızın ev sahipliğinde toplantımız oldu. Hem Adana'da genel başkan yardımcılarımız hem de milletvekillerimizin de olacağı 4 Mart'ta yapılacak olan referandum ile ilgili bilgilendirme toplantısı hem başkanlarımızla istişare de bulunup hem de 16 Nisan'da yapılacak olan referandum oylaması ile ilgili ilçe başkanlarımızı teşkilatımızın genelgesi doğrultusunda istişarede bulunduk. 16 Nisan referandum ile ilgili çalışmalarımızı gündeme aldık. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin takdirleri doğrultusunda 16 Nisan'daki referandumda Adana İl ve 15 ilçe başkanlığımızın kararı evettir. Genel Başkanımıza desteğimiz tamdır. Bizim bu karara Adana'da desteğimiz tamdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin düsturunu bilenler bilir verilen sözün arkasında durulur. Referandumda evet doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağımızı duyururuz. Sayın MHP Kozan İlçe Başkanımız Nihat Atlı beye ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi misafir olarak ağırladılar. Referandum ile ilgili diğer ilçelerimizde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Referandumda "Liderimiz Devlet Kararımız, Evet" dedi.MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş; "Referandum ile ilgili ilk işaret fişeğimizi Kozan ilçemizden ateşliyoruz ve referandumda evet çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Daha önce de genel seçimlerde Adana'mızın en uç noktası olan Tufanbeyli ilçemizden start vermiştik. Referandum için de çalışmalarımıza Kozan ilçemizden başlatmış bulunuyoruz" diye kaydetti.