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MHP İl Başkanı Baki Ersoy'un kandil mesajı
09.05.2017 12:47:01

MHP İl Başkanı Baki Ersoy'un kandil mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, Beraat Kandili dolayısı ile mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, Beraat Kandili dolayısı ile mesaj yayımladı.

MHP İl Başkanı Baki Ersoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her türlü olumsuz ve bunaltıcı gelişmeyi yaşadığımız bir zaman diliminde bir kez daha mübarek bir akşamın, kutlu bir kandil'n manevi nuruyla aydınlanıyor, ruhumuzu ısıtıyor, ellerimizi semaya huşuyla açıyoruz. Berat Kandilini idrak edeceğimiz bu gecede; Yüce Rabbimiz'den dua ve yakarışlarla bağışlanmayı umuyor, himmet, hikmet ve hidayetine muhtaç olduğumuzu ümitle haykırıyoruz. 15 gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerife'nin müjdecisi olan Berat Kandil'i aynı zamanda af ve mağfiret çeşmesi; ihsan ve mükafat hazinesidir. İnanıyorum ki, manevi yaraların sarılması, manevi buhranların, maneviyatta yaşanılan krizlerin tamir ve tedavisi Berat'in eşsiz imkanlarıyla mümkündür. Bu kutsi gece vicdan muhasebesi, kalp sorgulaması için iyi bir fırsattır. Diliyor ve istiyorum ki, yaşadığımız akıl almaz sorunların telafisi, mahkum olduğumuz huzursuzluk ve samimiyetsizlik akıntısının kuruması bu kandil gecesinin bereketiyle gerçekleşsin. Türk-İslam alemini çevreleyen ağır meselelerin hafiflemesi, akan gözyaşlarının dinmesi, feryat, fesat ve hüzünlerin son bulması Allah'tan niyazımdır. Bu gecenin kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve gönül dünyamızın temizliğine vesile olması elbette en halisane beklentimdir. Nefis terbiyesine ve kendimizi gözden geçirmeye çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Berat Kandili'nin bağışlayıcı ve affedici mana ve mesajlarıyla silkinip toparlanmamız lazımdır. Yüce dinimiz İslam'ı tamamıyla anlayıp yaşamak, Efendimiz Hz. Peygamber'in hayatını rehber alarak tavır ve davranışlarımıza yansıtmak durumundayız. İyi bir insan, samimi bir Müslüman olmak; kötülüklere, şeytani heves ve arzulara, bozguncu ve yıkıcı emellere karşı koymak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gönül yapmak yerine yıkan, kalp onarmak yerine kıran, muhabbetle dostlukla ve kardeşlikle muamele yapmak yerine gıybet ve gafletle vakit geçirenlere Allah'ın izni ve inayetiyle fırsat vermemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelere, Müslüman Türk milletinin, İslam aleminin beratına vasıl olması temennilerimle Berat Kandili'ni tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun, inşallah bizleri beratımızla ödüllendirsin."
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