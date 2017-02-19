19.02.2017 13:06:18

MHP heyeti Hatay'da

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Oktay Öztürk, anayasa değişikliği noktasında aşırı duyarlılık gösterenlerin zamanında anayasa çiğnenirken hiçbir şekilde seslerinin çıkmamasının enteresan bir durum olduğunu belirterek, 'Bu bir seçim değil referandumdur, demokrasinin enstrümanlarındandır' dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Oktay Öztürk, anayasa değişikliği noktasında aşırı duyarlılık gösterenlerin zamanında anayasa çiğnenirken hiçbir şekilde seslerinin çıkmamasının enteresan bir durum olduğunu belirterek, "Bu bir seçim değil referandumdur, demokrasinin enstrümanlarındandır" dedi.MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Hatay'da milletvekili ve parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıda referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partililer adına açıklama yapan MHP MYK Üyesi Oktay Öztürk, Türkiye'nin Temmuz 2016'den bu yana yoğun bir hadiseler yumağı içerisinde olduğunu ve her şeyin hem anlam hem de beklentiler itibariyle değiştiğini kaydederek şunları söyledi:"Türkiye Temmuz'dan itibaren yoğun bir hadiseler yumağı içerisinde. Temmuz öncesine göre her şey hem anlam hem de beklentiler itibariyle değişti. Etrafımızda yaşananlar birlikte mütalaa ettiğimiz vakit çok daha dikkatli adımların atılması, millet ve devlet bekası noktasında bizimle aynı düşünmeyen mihrakların beklediği adımların oluşması noktasında çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreci yaşıyoruz. Bugün anayasa değişikliği noktasında aşırı duyarlılık gösterenlerin o gün için anayasa çiğnenirken hiç seslerinin çıkmaması da enteresan bir durumdu. Ekim'de Genel Başkanımız böylesine bir hukuksuzluk, bir fiili durum, etrafımızdaki gelişmeler değerlendirildiğinde, ülkenin selameti açısından devam etmemesi gereken bir haldir. Ama bu noktada vatandaşımızı evet ya da hayır cephesine bölmenin de hiçbir yarar getirmeyeceği inancıyla hareket ediyoruz. Neticede demokratik bir usuldür bu. Hükümet edenler de millet iradesiyle geliyor. Öyleyse böyle önemli bir konunun millet iradesiyle değerlendirilmesi en doğal yoldur. Bu noktada ortaya çıkacak irade ne olursa olsun başımızın tacıdır. Saygıyla karşılayacağız, evet diyenler ne kadar makbulse, hayır diyenler de aynı ölçüde değerlendiriyoruz. Bu bir seçim değil referandumdur, demokrasinin enstrümanlarındandır. Bunları yaşaya yaşaya pekiştirip, eksikleri tamamlayıp fazlalıkları bırakarak yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza neden bu değişikliğin gerekli olduğunu anlatacağız. Bu mücadeleyi sürdürürken birlik ve beraberliğimize halel getirecek üsluplardan, tavır ve davranışlardan kaçınılmasını istiyoruz. Bu noktada telkinlerimizi ortaya koyuyoruz, hatta ve hatta bu referandumu bir fırsata çevirip farklı düşüncelere sahip olsak da bir arada yaşamanın yollarını da beraberinde bulmak mecburiyetindeyiz. Biz bir kişiye evet demiyoruz, kimin ömrünün bir saniye sonrasına devam edeceğine garantisi var ki? Olaya parti içinde hayır diyenler olabilir, düşüncelere saygılıyız, ancak parti disiplini açısından bakarsak sizin davranışlarınız, hareket tarzınız MHP parti disiplinini ortadan kaldırıyor ise, parti ilkeleriyle bağdaşmayan tavırlar içindeyseniz elbette ki parti kendini korumak üzere oluşturduğu organları harekete geçirir."Basın açıklamasına MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Hamit Ayanoğlu, Adem Özbay ile MHP Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu, MHP Hatay İl Başkanı Lütfü Kaşıkçı, Antakya İlçe Başkanı Adnan Aktaş, Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ve Kadın Kolları Hatay İl Başkanı Dilek Demirdöven katıldı.