31.01.2017 00:15:13

MHP Gölbaşı İlçe Yönetim Kurulu'nun feshedildiği açıklandı

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy, partilerinin ilçe yönetim kurulunun feshedildiğini söyledi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Ankara'da, görevden alınan MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy, partilerinin ilçe yönetim kurulunun feshedildiğini açıkladı.

Mahmut Aksoy, MHP Genel Merkezi'nce partinin Gölbaşı ilçe yönetim kurulunun feshedildiğini belirterek, "Genel merkezimizden gelen tebligat doğrultusunda ilçe yönetim kurulumuz feshedilmiştir. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bu saatten sonra ilçe yönetim kurulu üyeliği görevinde değiliz. Gelecek arkadaşlarımız vardır, ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Aksoy'un yanı sıra 18 asıl 18 yedek olmak üzere, 36 kişilik Gölbaşı MHP İlçe Yönetim Kurulu'nun tamamının görevden alındığı öğrenildi.

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