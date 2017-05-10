10.05.2017 21:00:42

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

'Atatürk'e iftira atan, vicdani ve ahlaki sapkınlığını doyurmak için tarihi gerçekleri saptıran batılın uşaklarını nasıl göreceğiz? Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, kurucu kahramanı, rahmetle ve minnetle andığımız büyüğümüzdür. Namert ve nankörler bunu anlayamaz'- 'Yerleşmiş aşağılık duygusu bulunanlar tarihi devamlı tahrip, hakikatlere de sürekli taarruz ederler. Çünkü onlar günahın ta

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Atatürk'e iftira atan, vicdani ve ahlaki sapkınlığını doyurmak için tarihi gerçekleri saptıran batılın uşaklarını nasıl göreceğiz? Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, kurucu kahramanı, rahmetle ve minnetle andığımız büyüğümüzdür. Namert ve nankörler bunu anlayamaz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Berat Kandili'ne ilişkin "İlahi af ve bağışlanmanın sağanak halinde yağacağı kutlu bir geceye, manevi mükafatı yüksek bir kandil anına ulaştıran Rabbime hamdolsun. Beratımızı dilediğimiz, beratımıza vesile olmasını dillendirdiğimiz bu rahmet dolu gecenin arınmamıza kaynak olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli, "Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni en halisane, en safiyane, en içten duygu ve hissiyatımla tebrik ediyorum. Allah kötülerden bizleri muhafaza buyursun. Allah görünür, görünmez kaza ve belalardan Türk milletini dünya durdukça esirgesin. Nefislerine esir, hırslarına yenik, egolarının eline düşmüş gafillerin beratı mümkün müdür? Elbette bunu yalnızca ve yegane bilecek Allah'tır." ifadelerini kaydetti.

- "Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, kurucu kahramanıdır"

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Müslüman, elinden ve dilinden emin olunandır ve ne mutlu emin olanlaradır. Ya emin gibi görünüp zelil olanlara ne diyeceğiz? Mesela Atatürk'e iftira atan, vicdani ve ahlaki sapkınlığını doyurmak için tarihi gerçekleri saptıran batılın uşaklarını nasıl göreceğiz? Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, kurucu kahramanı, rahmetle ve minnetle andığımız büyüğümüzdür. Namert ve nankörler bunu anlayamaz. Yerleşmiş aşağılık duygusu bulunanlar tarihi devamlı tahrip, hakikatlere de sürekli taarruz ederler. Çünkü onlar günahın ta kendileridir."

Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol'un bugünkü köşesinde şahsına özel not yazdığına değinen Bahçeli, "Yazdıklarını okudum. Bu sakil ve silik kalem sahibi, Genel Başkan Yardımcımız E. Semih Yalçın'ı kastederek, 'ismini zikretmeye tenezzül etmedim.' diyor. Taha Akyol bilesin ki, senin ismini anmaya layık bulmadığın dava arkadaşım Semih Yalçın'a dil uzatman bir kere harcın ve haddin değildir. Kaldı ki, senin hiçbir ülkücü üzerinde kanaat yürütme, yorum yapma, fikir paylaşma hakkın yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sen kim Semih Yalçın'a hakaret kimdir? Değerli dava arkadaşım E. Semih Yalçın davasında zerre kırıklığı olmayan bir inanmışlıktadır. Peki, sen hiç aynaya bakarak kendini tarttın mı? Atalar boşuna söylememiş: Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. Taha Akyol sen bunlardan hangisisin? Y. Has Hacib diyor ki: 'Terbiyesiz kişiden uzak dur, kaç, terbiyeli kişiye benden bin alkış.' Terbiyesizden kaçmayacak, maskesini indireceğiz. Fikir dönekliğinin nişanesi bir kalem ve karakter zaafının, E. Semih Yalçın ismini ömrü boyunca aklından çıkaramayacağı günler yakındır. Y. Has Hacib yine şunu söylemiş, 'Dinginlik ve tevazu aklın tavrıdır, akılsız insanlar tümden yılkıdır.' Yılkıdan adam çıkmaz, ahlak görülmez. Hafıza kayıtlarımızdan çoktan düşmüş Taha Akyol'un özel notunu aynen iade, kendisini de layık olduğu yokluk ve hiçliğe havale ediyorum."