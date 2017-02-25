25.02.2017 21:31:37

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

'Bir defa, Başbakanın bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır. Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı? Türk milletinin ferdine bozkurt yapmak düşer, fitnecilere yiyecek ekmek yoktur' - 'Büyük alim Yusuf Has Hacip'ten esinlenip diyorum ki: 'Evet' diyerek 'Kaçana yetişip uçanı tutacağız. Kırığı sarıp bo

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir defa, Başbakanın bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır. Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı? Türk milletinin ferdine bozkurt yapmak düşer, fitnecilere yiyecek ekmek yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, Twitter hesabından, Hocalı katliamının 25'inci yılı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Gariplerin devrilen umutlarının ve dökülen kanlarının, insanlığın dip yaptığı, zulmün devleştiği anlarda yayılarak koyu bir örtü gibi dünyayı sardığını belirten Bahçeli, mazlum ahının, kaldırılması en ağır yük, karşılanması en zor külfet olduğuna vurgu yaptı.

Bahçeli, "Tarihin duvarında nice masumun feryadı çınlar, nicesinin iniltisi çağlar. Türklük, asırlarca varlığının bedelini çok acı ödemiştir. Eğer Türk milleti varsa soylu fedakarlıklarıyla soysuz fenalıklara direnmesindendir." açıklamasında bulundu.

"Saldırılar Türklüğü durduramadı. Katliamlar Türklüğü pes ettiremedi. Soykırımlar Türklüğün parlak yoluna taş koyamadı. Ve yine koyamayacak." vurgusunu yapan Bahçeli, paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

"Düşmanlık dumanlarının milletimizi kesif karanlıklar içinde bıraktığı dönemler de bile, 'Ben Türk'üm' diyenin aklından teslimiyet geçmedi. Teslimiyet iradenin felç hali, ideallerin ölüm sancısıdır. İlkesizlik ise iradesizliğin duldasında filizlenip tavizkarlıkla serpilir. Hiçbir kötülük unutulmaz. Unutan, karakter ve ahlaki kaliteden bahsedemez. Türk milleti çile çekse de mihnet potasına girmez."

- Soykırım suçu işlendi

Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında 25 yıl önce şiddet ve vahşetin Azerbaycan Türklüğünün başına yağdığını, üstelik soykırım suçu işlendiğini bildiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Rusların 366. Alayı ve tepeden tırnağa silahlı Ermeni çeteler masum soydaşlarımızı vicdansızca katletti, cellatlar Hocalı'yı kana buladı. Hocalı soykırımında 106'sı kadın, 63'ü çocuk olmak üzere 613 kardeşimiz şehit edildi. 487 soydaşımız ağır yaralandı, bin 275'i de rehin alındı. Hepimiz Hocalı'nın yasını tutuyoruz. Hepimizin kalbi Hocalı'da atıyor ve işgalin bitmesi için Türklüğün vicdanı sabrediyor, gün sayıyor. Hocalı şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, milletçe bu acının alacaklısı olduğumuzu, 1992'deki caniliğin unutulmayacağını ifade ediyorum."

- Cevizi çift görmese ağaca taş atmayacak fırsatçılar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında "bozkurt" işareti yapmasına da değindi.

"Cevizi çift görmese ağaca taş atmayacak olan fırsatçılar, kurnazlığın mahkum elebaşları milli hissiyatı anlamaz, milleti tanımaz, tanıyamaz." ifadesini kullanan Bahçeli, "Hocalı'yı duymamış, duysa bile duyarlılığının öznesi yapmamış çevrelerin uyduruk tezleri, uyuşmuş teklifleri Türk milletini meşgul edemez. Yağmur yağsa yaş görmeyen, dolu yağsa taş değmeyen, tarlası sırtında vızır vızır gezip vıdı vıdı dedikodu yapanlarla zaten yol yürünemez. Derler ki tazının topal olduğu tavşanın kulağına gidince tavşanı gülme almış. Bu tazının meselesidir. Bozkurt ise alayının ensesindedir. Bozkurt Türklüğün ruh kökü, dirilişin sembolüdür, Bağımsızlığımızın rehberi, varoluşumuzun şanlı destanı, milli duruşumuzun şerefidir." açıklamasında bulundu.

Her ülkenin bir sembolünün olduğunun altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Mesela horoz Fransa'ya, aksungur İzlanda'ya, bizon Polonya'ya, kınalı keklik Irak'a aittir. Kaplan Bangladeş'le, kartal Mısır'la, akbaşlı Kartal ABD'yle, aslan Birleşik Krallık'la, boğa İspanya'yla, boz ayı Rusya'yla özdeşleşmiştir. İbibik kuşu İsrail'i çağrıştırırken, panda Çin'i, kanguru Avustralya'yı hatırlatmaktadır. Türkler ise bozkurtla anılmaktadır. Birçok ülkenin bayrağında hayvan figürü vardır. Mesela Ekvator'un akbaba, Peru'nun lama, Uganda bayrağında da turna vardır. ABD'de Demokratlar eşek, Cumhuriyetçiler ise fil simgelerini kullanmaktadır. Bunları niçin söylediğim sanıyorum anlaşılmıştır. "

Başbakan Yıldırım'ın grup toplantısında yaptığı bozkurt işaretinin günlerce konuşulduğunu hatırlatan Bahçeli, " İlginçtir ki siyasi gündem buna göre konuşlandı. Herkes fıtratına uygun görüş sarf etti. 'Niye yaptı?', 'Neden yaptı?', 'Ne söylemeye çalıştı?' şeklindeki sualler havalarda uçuştu, ortalığa doluştu. Toz duman geçtikten, her şey yerli yerine oturduktan sonra değerlendirme yapmak için bekledim, izleyip, niyet ve mesaj sahiplerini gördüm." değerlendirmesini yaptı.

- "O devirler geçti...

"Bir defa, Başbakanın bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır. Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı?" ifadesini kullanan Bahçeli, paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

"Türk milletinin ferdine bozkurt yapmak düşer, fitnecilere yiyecek ekmek yoktur. Bozguncular diyor ki, geçmişte bozkurt yapanlar suçlanmış, takibata uğramış. Ben de diyorum ki; samanlıkta iğne aramayın, o devirler geçti. 'Havada uçan karakuş sürüleri, ey bozkurt senden geçemez.' diyen Yusuf Has Hacip'in bu sözü Türk devletini yönetenlerin pusulası olmalıdır. FETÖ'cülerin yeni sığınağı olduğuna dair şüphe ve soru işaretleri gün geçtikçe yoğunlaşan Aydınlık ve havarileri boşuna el avuç ovuşturmasın. FETÖ'nün paralı piyonları ve kripto elemanlarıyla Türk düşmanlarının kalemşor ve siyasi tetikçileri harman yeri dişlemesin, pusuda beklemesin. Sayın Yıldırım, siyasi zerafet ve hoşgörü kapsamında bozkurt yapıyorsa, bunu saygı, takdir ve tebrikle karşılamak asıl ve esastır. Büyük alim Yusuf Has Hacip'ten esinlenip diyorum ki; 'Evet' diyerek 'Kaçana yetişip uçanı tutacağız. Kırığı sarıp bozuğu düzelteceğiz'. 'Evet' diyerek yeni bir bozkurt destanı yazacağız. 'Mürüvvete endaze olmaz' inancıyla adam gibi, bozkurt ruhuyla evet mührünü basacağız. Bozkurt yapmak ilk bakışta hiç kimseyi MHP'li, ülkücü yapmaz; ama en azından dürüst ve içtense milli ve yerli olduğunu kanıtlar."

- "Yüzümüzün kara çıkmaması 'evet' diyeceğiz

"Evet, insan eşref-i mahlukattır. Bozkurt ise Türk olan insanın medarı iftiharı, tarihin özeti, hayırsızların ve karanlık emellerin engelidir." ifadesini kullanan Bahçeli, Yusuf Has Hacip'in "İnsana yararlı olan miras sözdür. Miras bırakılan sözü tutmanın yararı yüzdür." sözünü hatırlattı.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yüzümüzün kara çıkmaması için 'Evet' diyeceğiz. Dikkatle, titizlikle yanılmayacak, yanıltmayacağız. Bunu her zaman aklımızda tutup dünü, dünümüzü, kök ve kaynağımızı unutmayacağız. Yusuf Has Hacip'in duasından ilham alarak sesleniyorum; 'Ya Rab, devletimizi artır, dileğimizi ver. Her işimizde arka ol, desteğini ver'. Suyu kesilmiş değirmen gibi patırtı gürültü çıkaran içimizdeki ve dışımızdaki çıkarcılara, dönekliğin markalarına şans ve fırsat tanıma. Açgözlüler, MHP üzerinde hesabı olan vicdanı nasırlılar bilsin ki; 'Aç kişinin mala doymaz gözü, meğer içine dolmayınca kara yer tozu'. Milletin gönlüne ilmek ilmek işledik kutlu davamızı, akıl ve ahlakla düşünüp, cesaretle büyüyüp bozkurt gibi Türklüğün şafağında doğduk."