SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, referandum için 'evet' dedi
20.02.2017 18:18:00

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, referandum için 'evet' dedi

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, referandumla ilgili, Türkiye'nin bekası için 'evet' diyeceklerini belirtti.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, referandumla ilgili, Türkiye'nin bekası için 'evet' diyeceklerini belirtti.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, referandum dolayısıyla yapmış olduğu basın açıklamasında, "Türk milliyetçiliği hareketine 48 yıl ömrünü adamış Milliyetçi Hareketin lideri Devlet Bahçeli, anayasanın geçmesi için referandumun başarıyla sonuçlanması adına bütün Türk Milliyetçilerine 'evet' vermesi gerektiğini ifade etmiştir. Biz de buradan ifade ediyoruz 20 ilçe teşkilatımızla, ülkü ocaklarımızla ve bütün Türk milliyetçiliğine inananlarla birlikte devlet için 'evet', millet için 'evet' cumhuriyet için 'evet' Türkiye'nin bekası için evet' dedi.

Karataş sözlerini şöyle sürdürdü, "Türk milliyetçileri birbirlerine sevdalılar, koca yürekli cesur insanlardır. Ama bu cesaretimiz ve yürekliliğimizi her daim bozmak, parçalamak, bölmek istemektedirler. Her daim uyanık olmak gerekir. Türk milliyetçileri ne zaman birlik, beraberlik ve bütünlüğünü sağlasa bir yerlerden bir nifak sokulur. İçimize o nifak tohumları zehir olarak saçılır ve bize benzeyenler tarafından da yaygınlaştırılır. 15 Temmuz öncesi ve sonrası Türkiye var. 15 Temmuz öncesi 1 Kasım seçim sonuçlarını bahane ederek Milliyetçi Hareket ile hesaplaşmak isteyenlerin, 15 Temmuz'dan sonra da referandum da hesaplaşma istediklerini görmekteyiz. Onlara müsaade etmeyeceğiz. Bunlar amellerini ve niyetlerini belli ettiler. Dün bize davamız ve sorumluluklarımızla ilgili değerlendirme yapanlar, bugün Ankara'da Nazım Hikmet Salonu'nda toplandılar. O salonda kimleri gördük: 1190'lı yılların başlarında Alp Arslan Türkeş'siz, Türk milliyetçiliği isteyenleri gördük, Milliyetçi Hareketsiz Türk milliyetçiliği isteyenleri gördük."

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, konuşmasında 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 11:00'da, Necip Fazıl Kısakürek Kısakürek Kültür Merkezinde yapacakları ve Genel başkan yardımcıları, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MYK üyeleri ve partililerin katılacağı "Genişletilmiş Siyasi ve Bilgilendirme Toplantısı"na da tüm Erzurumluları davet etti.
    YORUM YAZ
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa haftanın ilk gününü günü yüzde 0,27'lik düşüşle tamamladı.
20.02.2017 18:53:31
Emine Erdoğan Suriyeli kadınları ağırladı
Emine Erdoğan Suriyeli kadınları ağırladı
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da yaşayan Suriyeli kadınları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
20.02.2017 18:52:28
Lavrov'dan McGurk'in sözlerine eleştiidi
Lavrov'dan McGurk'in sözlerine eleştiidi
Lavrov, ABD'nin IŞİD'e karşı koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk'un Moskova ve Washington'un Suriye'de 'koordinasyon halinde çalışma yürütemeyeceğine' dair sözlerini değerlendirdi.
20.02.2017 18:08:07
Payitaht Abdülhamid - Tanıtım Fragmanı
Payitaht Abdülhamid - Tanıtım Fragmanı
Payitaht Abdülhamid dizisi, 24 Şubat Cuma 20.00'de TRT 1'de.
20.02.2017 17:46:06
Sabancı Holding’de CEO değişimi
Sabancı Holding’de CEO değişimi
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul’un kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılma talebi kabul edildi. Yeni CEO ise Mehmet Göçmen oldu.
20.02.2017 17:45:08
Yapımcı ve yönetmen Erakalın tutuklandı
Yapımcı ve yönetmen Erakalın tutuklandı
Yapımcı ve yönetmen Murat Erakalın, Bursa'nın İnegöl ilçesinde tutuklandığı öğrenildi.
20.02.2017 17:34:14
Dera'da sivillere yönelik hava saldırıları devam ediyor
Dera'da sivillere yönelik hava saldırıları devam ediyor
Suriye'nin güneybatısında bulunan Dera şehrine Rusya'ya ait savaş uçaklarınca saldırı düzenlendi.
20.02.2017 17:02:57
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı
Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı
Antalya ve Bolu'ya hızlı tren geliyor
Antalya ve Bolu'ya hızlı tren geliyor
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
'ABD, Rakka operasyonu'nu Türkiye ile yapmayacak'
'ABD, Rakka operasyonu'nu Türkiye ile yapmayacak'
'Hükümetle farklı düşünsem de yazarım'
'Hükümetle farklı düşünsem de yazarım'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'Hükümetle farklı düşünsem de yazarım'
'Hükümetle farklı düşünsem de yazarım'
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Büyükanne maaşı için son gün
Büyükanne maaşı için son gün
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Sultanahmet'te taksiciler 'terör' estiriyor
Sultanahmet'te taksiciler 'terör' estiriyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları