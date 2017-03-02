02.03.2017 12:21:30

MHP'den Yıldırım Belediyesi'ne ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu ve Yıldırım İlçe Başkanı Serkan Aydemir, referandum öncesi Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'yi ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu ve Yıldırım İlçe Başkanı Serkan Aydemir, referandum öncesi Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'yi ziyaret etti.Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmada anahtar rol oynayacak ideal bir sisteme geçişine milletin 'evet' diyeceğine inandığını ifade eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, "MHP İl Başkanı Sayın Tevfik Topçu ve parti mensuplarını referandum öncesi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın gayretleri ile bu konu meclisimize geldi. Milletvekillerimizin yüksek performansı ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve parti mensuplarının desteğiyle meclisimiz son kararı milletimize sundu. Çocuklarımızın geleceği, milletimizin kardeşliği ve devletimizin bekası için ortak payda da buluşarak büyük Türkiye için kararımız evet" dedi.15 Temmuzda yaşanan hain darbe girişimi sırasında milletin siyasi ve ideolojik farklılıklarını bir tarafa bırakarak 'vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin birliği' ortak paydasında buluştuğunu hatırlatan Edebali, "Milletimiz o gün birlik beraberlik içerisinde destan yazdı. Karanlıkları aydınlığa dönüştürdü" dedi.Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her zaman olduğu gibi 15 Temmuz'da sorumluluk alarak milletten yana taraf olduklarını vurgulayan İl Başkanı Tevfik Topçu ise "Biz, 'önce ülkem ve milletim, sonra partim' diyen bir hareketin mensuplarıyız. Memleketimizin ve milletimizin içerisinden geçtiği süreç siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak, bizi vatan ortak paydasında buluşturdu. Bu zorlu süreçten milletimizin desteği ile hep birlikte çıkacağız. En doğru kararı milletimiz verecek. Bundan zerre şüphemiz yok. Bu süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.