25.02.2017 10:47:40

MHP'den yeni rektöre ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırklareli İl Başkanı Hakan Akten ve il yönetim kurulu üyeleri, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e tebrik ziyaretinde bulundu.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırklareli İl Başkanı Hakan Akten ve il yönetim kurulu üyeleri, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e tebrik ziyaretinde bulundu.Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, İl Başkanı Hakan Akten, Rektör Prof. Dr. Şengörür'ü tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.Rektör Prof. Dr. Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı Akten ve il yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.