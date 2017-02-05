06.02.2017 09:03:22

MHP'den Uzundere'ye çıkarma

MHP Erzurum İl Başkanlığı, düzenli olarak yapılan ilçe istişare toplantılarının altıncısını Uzundere'de gerçekleştirdi.

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MHP Erzurum İl Başkanlığı, düzenli olarak yapılan ilçe istişare toplantılarının altıncısını Uzundere'de gerçekleştirdi.İlç? istiş?r? t?pl?ntısınd?, MHP Erzurum Mill?tv?kili Pr?f. Dr. K?mil Aydın, İl B?şk?nı N?im K?r?t?ş, İlç? T?şkil?t B?şk?nl?rı v? yön?timl?ri h?zır bulundu. T?pl?ntıd?n önc? ilç? ?sn?f ziy?r?tl?rind? bulun?n MHP Erzurum Mill?tv?kili K?mil Aydın, MHP Erzurum İl B?şk?nı N?im K?r?t?ş, İlç? B?şk?nl?rı v? t?şkil?tl?rı, Uzundere h?lkı v? ?sn?fı t?r?fınd?n y?ğun ilgi gördü.Esn?f ziy?r?tl?ri sır?sınd? "K?r, kış dinl?miy?ruz, bu h?r?k?t z?rluk t?nım?z" diy?n K?r?t?ş; " Altıncısını gerçekleştirdiğimiz ilçe istişare toplantılarımızın devamı olan Uzundere ilçe istişare toplantımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Fırs?tımız ?ldukç?, R?bbim güç, kuvv?t v?rdikç? mill?timizl? iç iç? ?lm?y? g?yr?t göst?riy?ruz. S?runl?rınızı s?d?c? s?çim önc?si dinl?miy?ruz. Elimizd?n g?l?ni All?h'ın izniyl? y?pm?y? g?yr?t ?d?c?ğiz." d?di.Y?ğun ilgi v? ?l?k? iç?risind? g?ç?n ?sn?f ziy?r?ti s?nr?sı, y?m?k ikr?mının ?rdınd?n Mhp Uzundere İlçe Binasında istiş?r? t?pl?ntısın? g?çildi.MHP Erzurum İl B?şk?nı N?im K?r?t?ş, k?nuşm?sınd?; " Öz?llikl? Erzurum'd? MHP'nin ?y p?t?nsiy?li gözl? görülür v? hiss?dilir bir ş?kild? ?rttı. V? bizl?r d? d?h? ?rtırm?k için ?limizd?n g?l?n g?yr?ti göst?riy?ruz v? göst?rm?y? d? d?v?m ?d?c?ğiz. K?r, Kış, S?ğuk v?y? ç?mur d?m?d?n, v?t?nd?şl?rımız? ul?şıy?ruz v? ul?ş?c?ğız. 2019 s?çiml?rin? k?d?r ki ?l?n bu sür?d? h?r d?im s?h?d? şimdi ?lduğu gibi ?ktif ?l?c?ğız. H?d?fimiz Erzurum'd? Büyükş?hir d?hil ?lm?k üz?r?, İlç? B?l?diy?l?rini d? MHP'li B?l?diy? y?pm?ktır. All?h'ın izni il? bu h?d?ft? y?lumuz? d?v?m ?d?c?ğiz." diy? k?nuştu.MHP Erzurum Mill?tv?kili Pr?f. Dr. K?mil Aydın y?ptığı k?nuşm?sınd? referandum ile alakalı ?çıkl?m?l?rd? bulundu.MHP Erzurum Mill?tv?kili Pr?f. Dr. K?mil Aydın'ın k?nuşm?l?rının ?rdınd?n, İstiş?r? t?pl?ntısı s?ru c?v?p ş?klind? d?v?m ?tti.