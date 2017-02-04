04.02.2017 17:27:36

MHP'den 'şiddet haritası' değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Samsun'un yine asayiş olaylarında girdiği sıralama ile gündeme geldiğini, bunun nedeninin ise 'işsizlik ve uyuşturucu' olduğunu ileri sürdü.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Samsun'un yine asayiş olaylarında girdiği sıralama ile gündeme geldiğini, bunun nedeninin ise 'işsizlik ve uyuşturucu' olduğunu ileri sürdü."Türkiye silahlı şiddet haritası" kapsamında Samsun'un en çok olayın yaşandığı 2'inci il olmasının Samsun için talihsiz bir durum olduğunu savunan MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, bunun gerekçesi olarak 'işsizlik ve uyuşturucu' kullanımının artmasını gösterdi.Tekin, "Bir vakıf tarafından Türkiye'nin silahlı şiddet haritası yayınlandı. Burada görünen verilere göre ilimiz 2'nci sırada yer almasına rağmen nüfus bazlı ele alındığında 1'inci sırada yer almaktadır. Karadeniz'in incisi diye adlandırdığımız bir şehrin bu haritada ilk sırada yer almasının nedenlerini ise oturup düşünmemiz gerekmektedir. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de işsizlik sayısı artmakta ve gençlerimiz iş bulamamaktadır. İşsizlik ve bu anlamda beraberinde gelen sorunlar gençlerimizi şiddete meyilli hale getiriyor. Diğer yandan uyuşturucu madde kullanımının artması da yine beraberinde şiddet olaylarını da arttırmaktadır. Yaşanan olaylara bakıldığında hemen hemen yarısı uyuşturucu madde kullanan kişiler tarafından gerçekleştiriliyor" dedi.İlimizde işsizlik ve uyuşturucu ile mücadele konusunda ciddi anlamda bir çalışma yapılması gerektiğini de ifade eden Tekin, şunları söyledi: "Samsun'da uyuşturucu kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu çalışmaları arttırması ve daha caydırıcı mücadeleler verilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra eğitici faaliyetlerinde arttırılması uyuşturucu ve uyuşturucunun zararları konusunda anne babalar ve çocuklarımız bilgilendirilmelidir. Diğer yandan şehrimizde işsizlik sorunun giderilmesine yönelik yapılacak olan çalışmalarda eş zamanlı olarak uyuşturucu ile mücadeleyi de etkileyecektir. Samsun'un artık şiddet olayları ile değil, eğitimde gösterdiği başarı, kültürel faaliyetler, yapılan iş sahaları ve yatırımları, ekonomi de göstereceği başarı gibi etkenler ile anılmasını temenni ediyoruz. Bu şehri yöneten idarecilerinde bu konularda kalıcı ve etkili önlemler almasını öneriyor bu anlamda bizlerde üzerimize düşecek göreve her zaman hazır olduğumuzun bilinmesini istiyorum."