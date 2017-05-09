09.05.2017 17:30:07

MHP'den 'Ekmeleddin İhsanoğlu' hakkındaki köşe yazısına ilişkin açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Basın Birimi, 'Tescilli Atatürk Düşmanı' başlıklı köşe yazısında MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun; kasıtlı bir şekilde Atatürk düşmanı olarak gösterildiğini belirterek, İhsanoğlu tarafından gereken tüm hukuki adımların atılacağını bildirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Basın Birimi, "Tescilli Atatürk Düşmanı" başlıklı köşe yazısında MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun; kasıtlı bir şekilde Atatürk düşmanı olarak gösterildiğini belirterek, İhsanoğlu tarafından gereken tüm hukuki adımların atılacağını bildirdi.MHP Basın Biriminden, Yılmaz Özdil'in "Tescilli Atatürk Düşmanı" başlıklı köşe yazısında MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu ile ilgili yazdıklarına ilişkin yapılan açıklamada, "Özdil, 'Tescilli Atatürk Düşmanı' başlıklı köşe yazısında MHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu; gerçekleri çarpıtarak, çirkin, seviyesiz, insan onur ve haysiyetiyle bağdaşmayacak yöntemlerle, kasıtlı bir şekilde Atatürk düşmanı olarak göstermektedir" denildi.İlgili yazıda yer alan "Karşı devrimci Mustafa Armağan, dergisini yayına hazırlarken kime danışıyordu yani? Ekmek için Ekmeleddin'e!" ifadesinin tamamen hayal ürünü ve iftira olduğunun bildirildiği açıklamada, "Sayın İhsanoğlu; İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği görevini yürüttüğü 2012 yılında yurt dışında bulunurken, dergi idaresi tarafından başta Kemal Karpat, Orhan Akay, Semavi Eyice gibi bilim insanlarıyla birlikte Dergi Danışma Kuruluna dahil edilmiş ve 2014 yılında yine dergi idaresinin kararıyla bu kuruldan çıkarılmıştır. Bu 2 yıllık süre içerisinde, Sayın İhsanoğlu'nun derginin tasarımı, içeriği, yazarları, kapak konusu, mizanpajı editoryal bir görevi ve sorumluluğu bulunmadığı gibi, danışmanlığı vaki değildir, kendisine dergiyle ilgili herhangi bir konuda da danışılmamıştır. Buna rağmen, Derin Tarih Dergisinin Mayıs ayı sayısının, Sayın İhsanoğlu'nun danışmanlığında, gözetiminde ve onayıyla hazırlandığının ifade ve ima edilmesi, iftira ve karalamanın ötesinde bir seviyesizliğin resmidir" ifadelerine yer verildi.Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:"Bu bilgiler ışığında, ilgili köşe yazısında yer alan mesnetsiz iddialar doğru olmadığı gibi kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan iftira ve karalamadır. Mesnetsiz iddiaları sıralayarak iftira ve çamur atmanın, yeterli bir araştırma ve inceleme yapmadan bu şekilde bir yazı kaleme almanın, gazetecilik etiği ve ilkeleri ile bağdaşmayacağı açıktır. Söz konusu yazının hazırlanışındaki yaklaşımın değerlendirmesini kamuoyunun takdirine bırakıyor, Sayın İhsanoğlu tarafından gereken tüm hukuki adımların atılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."