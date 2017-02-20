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MHP'den CHP'ye sert cevap
20.02.2017 15:41:46

MHP'den CHP'ye sert cevap

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 'Terör örgütleriyle ortaklıklarını gizlemeyen bir partinin temsilcisinin sözlerini hay

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Terör örgütleriyle ortaklıklarını gizlemeyen bir partinin temsilcisinin sözlerini hayretle karşılıyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün katıldığı bir programda "Bugün tahmin ediyorum onun adını saydığı benin saymayacağım bütün terör örgütleri iktidarın ve Devlet Bahçeli'nin benimsemiş olduğu bu yöntemden çok memnun. Günde 10 sefer 30 kanalda 3 farklı ağızda isimleri anılıyor. Ve onlar sanki bu ülkenin kaderine etki edebilecekmiş güçteymiş, referandumun kaderini belirleyebilecek, bu ülkede kitleleri yönlendirebilecek güçteymiş gibi gösteriliyorlar" şeklindeki sözleri üzerine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yazılı açıklama yaptı.

CHP'li Özel'in açıklamalarını sert bir şekilde eleştiren, CHP'nin kıskançlık krizine girdiğini savunan Akçay, "CHP referandum kampanyasını MHP karşıtlığı üzerinden kurarak siyasi sığlığını gizleme çabasına girmiştir. CHP'nin tutumu sarhoşun gideceği yeri şaşırıp başka kapıyı çalmasına benzemektedir. CHP sözcüsü siyasette demagojinin ve polemiğin cazibesinden kendisini sıyırmayı bir türlü becerememekte; Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırmak için adeta fırsat kovalamaktadır" diye konuştu.

'BİRLİKTE NASIL SALLADIK'I HATIRLATTI

CHP'nin çaresizlik içerisinde olduğunu savunan Akçay, "Neresinden tutsanız dökülen bu hezeyanlar, ithamlar ve saldırılar CHP'nin içinde bulunduğu çaresizliğin açık göstergeleridir. Bugüne kadar pek çok girişimiyle bölücü terör örgütünün vagonu olmaktan hicap duymayanların, terörist cenazelerinde kuyruğa girenlerin Genel Başkanımıza dönük ifadeleri ancak abesle iştigaldir. Terör örgütünün uzantılarıyla kol kola girerek 'Birlikte nasıl salladık' diye birbirlerine gülücük dağıtanların MHP'ye referandum üzerinden saldırması da oldukça manidardır. Bölücü terör örgütünün kondüktörlüğüne soyunarak meclisi PKK'nın ve siyasi uzantılarının talepleri doğrultusunda toplantıya çağıranların hangi katarlara vagon olduğunu Türk milleti çok iyi bilmektedir" dedi.

MHP'nin referandumda 'Evet' oyu vereceğini hatırlatan Akçay, "Milliyetçi Hareket Partisi ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için bu referandumda 'Evet' demektedir. Türk devletine ve Türk milletine düşmanlık besleyenleri bizim bu çizgimizi destekler mahiyette göstermek siyasi bir sığlıktır. Bugüne kadar defalarca terör örgütünün sözcülüğüne soyunanların Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumunu anlayamaması kabul edilebilir bir durumdur" diye konuştu.

BÖLÜCÜ ÖRGÜT BAHÇELİ'DEN Mİ KILIÇDAROĞLU'NDAN MI MEMNUN ?

Terör örgütlerinin hiçbir zaman MHP'yle aynı çizgide yer alamayacağını belirten Akçay, "Bölücü terör örgütü PKK'yla bugüne kadar kimlerin işbirliği yaptığı meclis kayıtlarında yer almaktadır. Sayın Özel'e soruyorum, bölücü terör örgütü 'Türklüğün bekası için 'Evet' diyen MHP'den mi memnun olur, yoksa Aralık 2014'te İmralı canisinin taleplerini kanun teklifi haline getirerek toplumsal mutabakat komisyonu ile ortak akıl heyeti kurulmasını öneren CHP'den mi? Bölücü terör örgütü, 'her 'Evet' milletin istiklaline, devletin istikbaline, bayrağın iffetine, vatanın izzetine duadır ve yeminimizdir' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'den mi memnun olur, Ekim 2014'te PKK'nın Suriye uzantısı için 'YPG bizim için terör örgütü değildir' ifadesini kullanan CHP'nin Genel Başkanından mı? Bölücü terör örgütü 'Cumhuriyet için, devlet için, millet için 'Evet' diyen MHP'den mi, yoksa 'Ben ve çevremdekiler HDP'ye oy verdik' diyen CHP'den mi memnun olur? CHP'li grup başkanvekili kendi hazin durumlarına bakıp öz eleştiri yapacaklarına Türk siyasetinin ilkeli, dürüst ve yüz akı partisi MHP aleyhinde kampanya yürütme gayretindedir. MHP'nin Anayasa ve dokunulmazlıklar konusundaki ilkeli, tutarlı ve dürüst duruşu CHP'yi rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık yalan, iftira ve nefret söylemine dönüşmüştür. Yalan ve iftiranın hasadı hüsrandır. Yalan ve iftiranın kaçınılmaz sonucu itiraf ve özürdür. Sonuç olarak, kim ne derse desin Milliyetçi Hareket Partisi hak bildiği yoldan devam edecektir. MHP siyasetin onurlu amiral gemisidir; bu konumunu da muhafaza edecektir" şeklinde konuştu.

(Aykut Yeniçağ / İHA)
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