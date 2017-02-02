03.02.2017 02:21:23

MHP'de olağanüstü durum: Bahçeli'nin koruma sayısı artırıldı

Türkiye genelinde son dönemlerde güvenlik tehditlerinin artması üzerine MHP Devlet Bahçeli'nin koruma sayısını arttırdı...

Son dönemlerde güvenlik tehditlerinin artması üzerine siyasi partiler ve siyasetçilere yönelik alınan önlemlerin de artırıldığı, bu kapsamda MHP Genel Merkezi'nin önü beton bariyerlerle kapatılırken, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin koruma sayısının 8'e çıkarıldığı belirtildi.

Al Jazeera Türk'ten Gonca Şenay'ın haberine göre, son aylarda artan güvenlik tehdidi sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz haftalarda siyasi parti yöneticilerini aradı, genel başkanlara zırhlı araç tahsis edilmek istendiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'gerek yok' diyerek bu teklifi kabul etmedi. Başbakan Binali Yıldırım ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise zırhlı araç kullanmaya başladı.

Son dönemde MHP Genel Merkezi'ne yönelik güvenlik önlemlerinde artış olduğu belirtilen haberde, bunlardan birinin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Merkez binası önünde alınan fiziki önlemler olduğu kaydedildi. Güvenlik noktasını güçlendirmek amacıyla binanın önünün beton bariyerlerle kapatıldığı belirtildi.

KORUMA SAYISI 8'E ÇIKTI

Zırhlı araç kullanılması yönündeki öneriyi reddeden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yönelik koruma önlemlerinin de değiştiği aktarıldı.

Habere göre, yanında sayısı 12'ye kadar koruma polisi bulundurma hakkı bulunan Devlet Bahçeli'nin uzun süredir kendisi ile çalışan polislerin emekli olmasının ardından 3 koruması kalmıştı. Yenilenen tedbirler kapsamında Bahçeli'nin yakınındaki koruma sayısı 8'e çıkarıldı.

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