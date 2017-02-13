13.02.2017 16:57:34

MHP'de mini referandum anketi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi taban araştırması yaptıklarını ifade ederek, 'İnanıyoruz gerekli çalışmalarımız başladığında sonuçlar çok daha iyiye gidecek ve tüm ülküdaşlarımız 'evet'te birleşecektir' dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi taban araştırması yaptıklarını ifade ederek, "İnanıyoruz gerekli çalışmalarımız başladığında sonuçlar çok daha iyiye gidecek ve tüm ülküdaşlarımız 'evet'te birleşecektir" dedi.MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesinde bin 244 kişi ile birebir konuşarak 5 günlük sürede anket çalışması yapıldığını söyledi. Anket çalışmasının detayları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çalışkan, il başkanlığı bünyesinde kurulan Ar-Ge başkanlığı tarafından Tokat merkez kırsal kesim dahil taban yoklaması yapıldığını kaydetti."Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi hakkındaki kararınız nedir?" şeklindeki soruya ankete katılanların yüzde 50,7'si evet, yüzde 25,5'i hayır, yüzde 23,8'i ise kararsız olduğu yönünde tercih hakkını beyan ederken, konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çalışkan, "Çıkan sonuçlar kara propagandanın aylar öncesinden başlayıp 'evet'in daha yeni başlamasına rağmen kötü sayılmayacak sonuçlardır. Ancak sonuçlar göstermektedir ki özellikle ciddi anlamda MHP tabanından kararsız seçmen vardır. Bunun en temel sebebi ise henüz sahaya inilmemiş olmasıdır. Sahaya ciddi bir şekilde inildiği vakit şüphesiz bu gün hayır vereceğim diyen seçmenimizin dahi tercihi Evet olacaktır. Çünkü doğru tektir. Doğru doğrudur. Yıllardır birçok üzülme memleket sevdasından başka kaygısı olmadığından boyun eğmeyen ülküdaşlarımız bu noktada mutlaka Evette güçlü bir şekilde birleşecektir. Kaygı vatandır, kaygı devlettir, kaygı millettir. Gerekli propaganda başladığında doğru mutlaka bulunacaktır. Zira düşman oklarının yönü her zaman doğruya çevrilidir. Okların yönüne bakmak bile doğruyu bulmakta hepimize yardımcı olacaktır. Kamu oyuyla ilgili anketimizin sonuçlarını paylaşıyoruz. İnanıyoruz gerekli çalışmalarımız başladığında sonuçlar çok daha iyiye gidecek ve tüm ülküdaşlarımız 'evet'te birleşecektir. Bu noktada evet ve hayır propagandası üzerinden ülkücü hareketi ayrıştırmak isteyenler büyük bir yenilgi tadacaklardır" diye konuştu."MHP evet diyor"Milliyetçi Hareket Partisinin güçlü bir devlet , güçlü bir millet, hukuki sorumlulukları olan bir Cumhurbaşkanı ve bağımsız bir yargı için evet dediğini ifade eden Başkan Çalışkan, "Sosyal medyada sayıları 20'yi geçmeyen ve partimizin yakın zamanda yaşadığı olağan üstü süreçte 'Bahçeli' düşmanlığını pekiştirmiş kişilerce özellikle MHP tabanı hayır diyor gibi aslı astarı olmayan bir takım paylaşımlar gözlemlemekteyiz. Bu kişilerin ortada daha taslak metin yokken başladıkları kara propagandaları bile ön yargılarının ispatıdır. İlk dört madde değişecek, özerklik ve federasyon gelecek, iki partili sistem olacak, Cumhuriyet bitecek gibi söylemleri asılsız çıkmalarına rağmen ortada taslak dahi yokken başlayan Devlet Bahçeli düşmanlığı esaslı ve parti kurultay talebinin rövanşı olarak gördükleri yeni bir sürece girdikleri açık bir şekilde ortadadır. Ancak bilinmedir ki bu referandum parti içi hesapların görüldüğü veya görüleceği bir yer olamadığı gibi ülkemizin ve partimizin geleceği çok kritik bir şekilde etkileyecek son derece önemli bir virajdır. Bu nokta MHP üzerine ciddi bir sorumluk almış ve bunu da başarıyla yerine getirecektir" diye konuştu.